Ortenau Buchholz: "Uns hat der Dampf gefehlt"

Ottenheim fand gegen die offensiv-variabel deckenden Gäste schwer ins Spiel, konnte dann aber die Gegenstöße zunehmend unterbinden. Dazu zeigte Torfrau Carina Geppert eine grandiose erste Hälfte, konnte gleich mehrfach klare Möglichkeiten parieren. Ottenheim fand offensive Lösungen, Laura Strosack markierte das 9:6 (25.). Einige Unkonzentriertheiten ließen die Gäste aber noch bis auf 9:8 zur Pause herankommen. "Jedes Tor war gegen diese offensive Deckung wahre Schwerstarbeit. Aber in der ersten Halbzeit hat sich die Mannschaft richtig reingekniet", meinte TuS-Coach Tobias Buchholz durchaus zufrieden. Mit Vanessa Hoppen (Knöchel) fehlte ihm eine Rückraum-Alternative, Strosack ging angeschlagen ins Spiel. Dafür musste Luisa Bing erstmals auf Oberliga-Niveau die Mittelposition übernehmen.

Nach dem Wechsel konnten die Gastgeberinnen bis zum 12:10 (35.) vorlegen. Doch gegen die offensiv weiterhin äußerst variabel zwischen 3:3, 3:2:1 und 4:2-Deckungsvarianten agierende SG wurden die Räume immer enger. "Wir haben uns nicht mehr so gut bewegt wie streckenweise in der ersten Hälfte, auch die Fehlerzahl ging nach oben. Und das rächt sich, wenn man ein paar Minuten nicht bei voller Konzentration agiert", so Buchholz. Die Gäste verlegten sich offensiv auf eine neue Herangehensweise. Erste und zweite Phase waren nicht mehr das Hauptaugenmerk, stattdessen stieß die SG immer wieder über die Außen zu (wo sich der Widerstand aber auch in Grenzen hielt) oder kamen über Laetitia Quist von der halbrechten Position zum Zug. Der Erfolg: Über 14:17 (46.) und 15:20 (50.) setzte sich Kappelwindeck ab, sodass der TuS nicht mehr folgen konnte.

Ottenheim verfing sich statisch im SG-Abwehrgewirr, fand keine konstruktiven Abschlusslösungen mehr. "Nach 40, 45 Minuten hat uns der Dampf gefehlt, der Abstand ist gewachsen und wir konnten nicht mehr folgen", stellte Tobias Buchholz fest.