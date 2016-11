Ortenau Buchals Appell an sein Team

(seg). Etwas mehr Zuversicht gibt da schon der letzte Auftritt gegen den TB Kenzingen, als die Buchal-Schützlinge am Ende nur denkbar knapp mit 25:26 unterlagen. Der HSG-Coach macht aber auch deutlich, dass solche Leistungen sehr wohl im Training erarbeitet werden müssen. "Wir kommen nur vorwärts, wenn wir unsere Trainingsbeteiligung erhöhen und entsprechend arbeiten können", betont Gustav Buchal fast gebetsmühlenartig, wo der Schuh in dieser Saison drückt. "Wir wissen, dass wir aufgrund unserer Abgänge und Ausfälle einiges an Qualität verloren haben. Dies können wir nur als Team auffangen, dazu muss aber auch jede Spielerin ihren Teil beitragen."

Gegner Todtnau steht mit 6:6-Zählern im Mittelfeld der Tabelle. Auswärts hängen die Trauben für die HSG-Mädels bislang besonders hoch, irgendwann allerdings muss der Bann gebrochen werden, müssen Punkte her. (tom). Damen: TuS Steißlingen II – HSG Meißenheim/Nonnenweier (Samstag, 18 Uhr). Optimistisch fahren die HSG-Handballerinnen an den Bodensee. Aktuell belegen die Gäste Rang vier (8:4 Punkte), stellen sich auf eine fordernde, aber lösbare Aufgabe ein. Steißlingen (Rang sechs/6:6) zeichne sich laut HSG-Coach Thomas Bauert durch eine sehr offensive 3:2:1-Deckung und ein hohes, wenngleich auch fehleranfälliges Tempospiel aus. Phasenweise werde mit zwei Kreisläuferinnen agiert. "Für uns wird die offensive Deckung gewöhnungsbedürftig. Aber es gibt Möglichkeiten, dagegen zu agieren", so Bauert.

Er setzt darauf, dass seine Mannschaft in der Abwehr wach agiere, im Angriff gerade beim Spiel ohne Ball die entsprechende Laufbereitschaft zeige. Personell wird bei den Ortenauerinnen weitestgehend der Kader aus den Vorwochen agieren, wobei wieder die eine oder andere Juniorenspielerin in den Kader rücken wird. Sarah Leppert könnte, abhängig von den letzten Trainingseindrücken, eventuell ins Aufgebot zurückkehren.