Ortenau Buchal erwartet einen engagierten Auftritt

Positiv: Eine Abordnung der B-Mädchen trainierte regelmäßig bei den Frauen mit. "Dadurch konnten wir zumindest manche Dinge dann doch umsetzen." Keine Frage: Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus. Dennoch erwartet Buchal in Ehingen einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft. Stefanie Matthes plagt sich noch immer mit den Auswirkungen eines Muskelfaserrisses und wird am Sonntag definitiv fehlen. (tom). HSG Meißenheim/Nonnenweier – TV Pfullendorf (Samstag, 20 Uhr). Erst eine Begegnung hat der morgige HSG-Kontrahent bestritten. Doch unabhängig davon, will sich Gastgeber-Coach Thomas Bauert ohnehin lieber auf die Belange des eigenen Teams konzentrieren. "Wir müssen defensiv wieder so konsequent arbeiten, uns allerdings in Sachen Chancenverwertung steigern", sagt der HSG-Coach.

Sorgen bereitet weiter die Personallage. Jana Häß zog sich vergangene Woche wieder eine Verletzung zu, auch auf Joelina Herter (Bänderriss) muss Bauert verzichten. Da die A-Juniorinnen nicht im Einsatz sind, bestehen zumindest in dieser Hinsicht wiederum Möglichkeiten. Das erklärte Ziel der Ried-HSG besteht in weiteren zwei Punkten. Bauert: "Das ist dann möglich, wenn wir die gleiche Einstellung aufs Feld bringen wie gegen Schopfheim. So will ich die Mannschaft am liebsten immer sehen."