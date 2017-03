Ortenau Bronze knapp verpasst

Die beiden Ringertalente Timo Stiffel und Jonathan Eble blieben bei der Deutschen Meisterschaft der Junioren ohne Medaille. Für Stiffel war dabei die Bronze Medaille im Griechisch Römischen Stil schon zum Greifen nah. Nach der Auftakt Niederlage gegen den späteren Zweiten Paul Fischer von Frankfurt Hansa 90, durfte er nach dessen Finaleinzug wieder über die Hoffnungsrunde in das Geschehen eingreifen. Hier traf er auf Erik Löser vom RSK Gelenau. Er gewann mit 5:0 und stand somit am Sonntag im Finale um Platz 3+5. Dort wartete der Freiburger Ivan Drobny. Nach gutem Auftakt von Stiffel wurde der Freiburger aber Zusehend Stärker und gewann deutlich mit 0:9. Dennoch kann Timo Stiffel zufrieden auf diese DM blicken da er noch zwei Jahre im Junioren Bereich vor sich hat. Alle Medaillen Gewinner, in seiner Klasse bis 66kg, befanden sich dagegen im ältesten Jahrgang.