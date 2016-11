Ortenau Brisantes Derby beim SV Kippenheim

FV Langenwinkel – SV Steinach (Sonntag, 14.30 Uhr). Die Gastgeber wollen zu Hause drei weitere Punkte, wissen aber auch, dass Steinach nicht zu unterschätzen ist. Zwar ging der Trend bei den Kinzigtälern zuletzt eher nach unten, doch beim FVL soll die Wende geschafft werden. SV Diersburg – SG Nonnenweier/Allmannsweier (Sonntag, 14.30 Uhr). Die Hausherren haben aus den vergangenen beiden Spielen vier Punkte geholt, nun soll die Bilanz zu Hause weiter aufpoliert werden. Die Gäste stehen besser da, wollen sich in Diersburg keinen Ausrutscher leisten. SV Kippenheim – SC Orsch­weier (Samstag, 14.30 Uhr). Topspiel beim SV Kippenheim: Das ohnehin schon brisante Derby erhält noch dadurch zusätzliche Würze, weil der Zweite den Dritten empfängt. Sechs Punkte trennen beide Teams und der SCO würde dem SVK nur zu gern ein Bein stellen. "Wir können befreit und ohne Druck aufspielen, da die Favoritenrolle beim Gegner liegt. Wenn wir einen Punkt holen, wäre das für mich bereits ein Erfolg, da ich auf einige Spieler verzichten muss", sagt Orschweiers Trainer Florian Ey. DJK Prinzbach – FSV Altdorf II (Samstag, 15 Uhr). Die Gäste haben sich gut in der neuen Liga etabliert, haben bereits für die eine oder andere Überraschung gesorgt. Auf dem kleinen Kunstrasenplatz hängen die Trauben allerdings hoch, wie auch FSV-Coach Steffen Fleig weiß: "Wir haben in der laufenden Runde noch nicht auf einem Kunstrasenplatz gepunktet. Das wollen wir am Wochenende ändern. Wir haben den kompletten Kader beisammen und die Mannschaft ist heiß." SC Kuhbach/Reichenbach – SV Münchweier (Samstag, 16 Uhr). Nach dem 1:1 gegen Altdorf II erwartet der SC mit dem SV Münchweier den nächsten Aufsteiger. "Wir hätten zuletzt in Altdorf gewinnen können. Gegen Münch­weier dürfte meine Mannschaft hochmotiviert sein, denn es geht auch gegen die alten Kollegen, sprich Marco und Tobias Spitzer. Wir wollen unbedingt einen Heimsieg feiern und ich bin zuversichtlich, dass das klappt", so Benjamin Ziegler, Trainer des SC Kuhbach/Reichenbach.