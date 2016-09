Ortenau "Brauchen noch mehr Vorrat"

Auf Seelbacher Seite ist man sich des Anspruchs der Aufgabe bewusst. "Die Vergleiche mit dem SVO waren in der Vergangenheit stets engagiert und lebhaft", weiß Pa­trick Toth, sportlicher Leiter beim Gastgeber. Dass die Gäste weit in der oberen Hälfte zu finden sind, überrascht ihn nicht: "Von Potenzial und mannschaftlicher Stärke her gehören sie auf einen einstelligen Rang. Ich sehe Oberharmersbach mit uns auf Augenhöhe." Die Zielsetzung für das Wochenende ist klar formuliert: "Wir konnten bei einem starken Kontrahenten punkten, das sollte man zu Hause schon versuchen zu vergolden", so Toth. "Wir liegen derzeit nicht schlecht, aber bis zur Winterpause brauchen wir noch mehr Vorrat auf dem Konto." (fis). SV Rust – SV Oberwolfach (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste sind Tabellendritter, die Elf von Joachim Kehl liegt bislang im Soll. Beim SV Rust trauert man noch ein wenig den verlorenen Zählern gegen Oberschopfheim nach. Die Truppe von Andreas Grüninger verspielte einen 2:0-Vorsprung und verlor noch mit 2:3. "Das war schon recht unglücklich", so der SVR-Coach, der weiß, was seine Mannschaft am Sonntag erwartet: "Gegen Oberwolfach haben wir zweimal verloren, das wird ein ganz harter Brocken." (mat). FV Ettenheim – FV Ebersweier (Sonntag, 15 Uhr). Der FV Ettenheim bekommt es mit dem Aufsteiger zu tun. Es ist das erste Spiel nach der Trennung von Trainer Hubertus Leptig (wir berichteten). Die vergangene 2:3-Niederlage in Zell war ein Spiegelbild der bisherigen Saison: Wieder einmal schaffte es der FVE nicht, einen Vorsprung über die Zeit zu retten und kassierte in der Schlussphase die Quittung. Nun soll unter dem Interimsduo Rene Schröter und Berthold Enderle die Wende eingeleitet werden. Mit dem FVE kommt ein Team, das einen passablen Start hingelegt hat. Die Verantwortlichen sowie die Mannschaft des FVE hoffen, dass nun der Knoten platzt und der erste Saionsieg eingefahren werden kann. (red). SC Lahr II – VfR Willstätt (Sonntag, 15 Uhr). Zum Duell des Drittletzten gegen den Tabellenfünften kommt es in Lahr. Die Hausherren kamen am vergangenen Spieltag gegen Aufsteiger Ebersweier beim 2:5 gehörig unter die Räder, in den Tagen danach war Wundenlecken angesagt. Der FVE hat in der Tabelle lediglich einen Zähler mehr als die Lahrer auf dem Konto, umso überraschender kam die Pleite. Zu Hause soll nun Wiedergutmachung betrieben werden, zumal in der Tabelle noch alles relativ eng beisammen ist.