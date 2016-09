Ortenau "Brauchen ein Erfolgserlebnis"

(tom). SV Kippenheim – SV Berghaupten (Samstag, 16 Uhr). Der von Fabian Kaiser trainierte Tabellenführer will auf heimischem Platz an das 3:0 in Diersburg anknüpfen. Doch auch die Gäste sind mit einer Quote von drei Siegen aus vier Spielen zu beachten. Kippenheim muss sich auf eine Hürde gefasst machen, denn der SVB gilt auch auswärts als mutig auftretender Kontrahent. FSV Altdorf II – SC Orschweier (Sonntag, 13 Uhr). Als "Spiel mit Derbycharakter" stuft SC-Trainer Florian Ey das Gastspiel bei der Landesligareserve ein. "Ich erwarte mir alle Komponenten eines Derbys, auch entsprechende Emotionen", so Ey. Der Sieg der Vorwoche habe ein gutes Gefühl vermittelt. "Wir fahren positiv nach Altdorf und rechnen uns realistische Chancen auf Punkte aus", so Orschweiers Coach. DJK Prinzbach – SG Nonnenweier/Allmannsweier (Sonntag, 15 Uhr). Mit dem Saisonstart ist SG-Trainer Sebastian Blum zufrieden: "Der eine oder andere Zähler mehr wäre sogar noch drin gewesen. Aber generell war das schon gut." Bei der heimstarken DJK erwartet er "einen schweren Gang. Prinzbach ist körperlich robust, verfügt mit Trainer Edy Jung über eine starke Mittelfeldkraft". FV Dinglingen – Spvgg. Schiltach (Sonntag, 15 Uhr). Nach fünf Spielen ohne Sieg hofft Dinglingens sportlicher Leiter Roland Reinbold dringend auf ein Erfolgserlebnis: "Die derzeitige Ausgangslage sind wir so nicht gewohnt. Jetzt muss der erste Sieg her." Dass der August mit Urlaubern und Verletzten schwer werden würde, stand zuvor fest. "Gerade die jüngsten beiden Partien waren allerdings Rückschläge, die Spieler brauchen ein Erfolgserlebnis", verdeutlicht Reinbold. SV Münchweier – SSV Schwaibach (Sonntag, 15 Uhr). Aufsteiger Münchweier hadert aktuell insbesondere mit der Chancenverwertung. Die Mannschaft von Trainer Marco Spitzer trifft nun auf den aktuellen Dritten, der bisher eine solide Runde spielt und noch ungeschlagen ist. Gelingt es dem Aufsteiger, sich im Abschluss zu steigern, könnte der erste dreifache Punktgewinn winken. SC Kuhbach/Reichenbach – ASV Nordrach (Sonntag, 15 Uhr). Hat sich der SC Kuhbach/Reichenbach von der Auswärtspleite im Ried erholt? Gegen den noch sieglosen Bezirksligaabsteiger Nordrach, aktuell Letzter, sollen auf eigenem Platz drei Punkte eingefahren werden, wenn es nach den Akteuren um SC-Coach Benjamin Ziegler geht.