Ortenau "Brauchen dringend die Punkte"

Die Schuttertäler müssen sich insbesondere auf dem heimischen Kunstrasen steigern. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass Lahr II und Ettenheim am Tabellenende weiterhin Woche für Woche erfolglos bleiben. Die personelle Lage beim FSV bleibt weiter sehr angespannt, wäre womöglich noch schlimmer, wenn aktuell nicht manch Angeschlagener auf die Zähne beißen und sich dennoch zur Verfügung stellen würde. Spielerisch besteht Steigerungsbedarf beim FSV, auch wenn die Unterharmersbach-Partie einen Schritt in die richtige Richtung bedeutete. Ein Erfolgserlebnis gegen einen direkten Kontrahenten würde quasi doppelt zählen.

Bei Landesligaabsteiger FV Sulz ist derzeit der Wurm drin, zuletzt gab es zwei Pleiten in Folge. Der Druck auf die Gäste wächst, denn im Schuttertal können sich die Gelb-Schwarzen eigentlich kein weiteres siegloses Spiel mehr leisten, wenn man nicht vorzeitig in den Tabellenkeller rutschen will. FVS-Trainer Reiner Heitz: "Wir brauchen dringend die Punkte. Deshalb ist es in Seelbach fast schon Pflicht, gegen einen unmittelbaren Konkurrenten zu gewinnen." (fis). FV Ebersweier – SV Rust (Sonntag, 14.30 Uhr). So ganz schlau wird man aus dem SV Rust nicht. Die jüngste Niederlage gegen den FV Zell war wieder ein Rückschritt, zuvor wussten die Ruster durchaus zu gefallen.

Der Gastgeber begeisterte durchaus schon mit überraschenden Ergebnissen gegen vermeintliche Spitzenteams. Zu Hause, auf dem Kunstrasenplatz, liegen sicherlich eher die Stärken der Ebersweierer. Rust ist hingegen nur schwer auszurechnen. An einem guten Tag können die Blau-Weißen jeden Gegner der Liga schlagen – auch den Aufsteiger aus Ebersweier.