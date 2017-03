Ortenau Bothe knapp unter 95 Punkten

Ihre ersten Baden-Württembergischen Meisterschaften bei den Junioren erlebten am Sonntag Hanna Bothe und Salome Keil im Einer-Kunstradfahren in Stockach am Bodensee. Eigentlich wollten beide auch noch mit ihren Zweier-Partnerinnen Julia Schondelmaier und Nadja Moser in der Zweier-Kategorie starten, doch leider waren diese beiden Sportlerinnen verletzt und konnten daher nicht antreten. Schon bei der Bezirksmeisterschaft in Gutach zeigte Bothe eine souveräne Kür im Einer, die sie auf Landesebene nahezu wiederholte. Einzig nach der Drehung im Lenkerstand musste sie auf den Boden springen. Die Ausführung der weiteren Übungen waren klasse. Mit 92,69 Punkten stand Bothe damit in dem sehr starken Starterfeld auf dem 13. Rang. Allerdings war Bothe knapp unter der Qualifikationshürde von 95 geblieben, die ihr die Startberechtigung zum Ausscheidungswettkampf zur Deutschen Meisterschaft eingebracht hätte.

Salome Keil war gesundheitlich leider nicht ganz fit. Sie hatte Probleme mit der ersten Übung dem Sattelstand, der sonst im Training immer super klappte. Zweimal musste sie vom Rad springen, was ihr viele Minuspunkte einbrachte. Danach fuhr sie ihre schwierige Kür mit Kopf- und Schulterstand ruhig und konzentriert weiter. Nur beim Übergang in den Kehrsteuerrohrsteiger verlor sie noch einmal Punkte, so dass sie am Ende mit 83,31 Punkten den 20. Platz belegte.

Die besten Kunstradjuniorinnen kommen derzeit aus dem Südwesten Deutschlands. Mattea Eckstein (SportKultur Stuttgart) holte sich mit 158,05 Zählern den Landesmeistertitel. Auf dem zweiten Platz stand die amtierende deutsche Meisterin Lara Füller (RKV Poppenweiler) mit 152,94 Punkten. Anne Lais, als badische Vertreterin vom RSV Wallbach, gewann die Bronzemedaille (132,77).