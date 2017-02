Ortenau "Bonusspiel" für die SG O/A

(tom). Die Gäste vom Bodensee (Platz neun/12:16), besiegten zuletzt Göppingen und schielen weiter auf Qualifikationsrang sechs. "Die Mannschaft wurde mit einigen Akteuren aus dem Bodenseeraum verstärkt. Zuletzt waren sie in guter Form, setzen auf bedingungslosen Tempohandball", charakterisiert SG-Coach Jürgen Brandstaeter die HSG. Auf SG-Seite (Platz elf/8:22 Punkte) gilt wie eigentlich immer in dieser Runde die Maxime: Beobachten, möglichst mithalten und zuschlagen, wenn sich die Chance auf Punkte bietet. Bei der exakten Kaderzusammensetzung wird es darauf ankommen, welche Akteure am Wochenende noch im Seniorenbereich bei den Herren I und II aushelfen müssen.

(pk). SG Ottenheim/Altenheim – SG Kronau/Östringen (Samstag, 18 Uhr). Der Spitzenreiter (28:4 Punkte) ist zu Gast in der Herbert-Adam-Halle. Auf dem Papier sieht es für die SG O/A (10./9:23 Punkte) nach einer schier unlösbaren Aufgabe aus, allerdings will das Team von Michael Schilling keine Scheu zeigen – auch wenn der Respekt groß ist.

Für die Ried-SG geht es um nicht mehr allzu viel – nach unten hin droht keine Gefahr und Platz sechs scheint erstmal außer Reichweite.