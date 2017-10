Ortenau Bojang macht für den Tabellenführer alles klar

SC Lahr U23 – SF Ichenheim 1:0 (0:0). Schon das torlose Remis zur Pause schmeichelt den Gästen aus Ichenheim. Die Heilmann-Truppe gab jederzeit den Takt vor, war spieltechnisch klar besser, diktierte vom Anspiel weg das Geschehen. Doch was zur Perfektion fehlte, waren die Tore. Nach knapp einer Stunde der Lohn für eine gute Leistung. Harim Makaya traf zum längst überfälligen 1:0. Tor: 1:0 Makaya (56.). SV Niederschopfheim – FV Rammersweier 4:0 (1:0). Der SVN setzte im Derby gegen Rammersweier den Höhenflug fort, schickte den eigentlich stärker eingeschätzten Gast überraschend klar geschlagen auf die Heimreise. Im ersten Durchgang sahen die Besucher zwei Teams, die auf Sieg spielten. Yannik Götz sorgte für einen knappen SV-Pausenführung. Spätestens nach dem frühen Doppelschlag zu Beginn des zweiten Abschnitts war jedem klar, dass die Hausherren dieses Spiel nicht mehr aus den Händen geben würden. Und so war’s. Tore: 1:0 Götz (21.), 2:0 Schwarz (48.), 3:0 Labad (51.), 4:0 Gaß (63.). SV Rust – FV Sulz 2:3 (0:1). Es bleibt dabei: Die Gelb-Schwarzen dürfen auch weiterhin die Liga von höchster Ebene beobachten, die Ruster weiter aus der anderen Richtung. Nach der 2:0-Gästeführung gelang Schmider quasi aus dem Nichts der Anschlusstreffer. Und auf einmal war das Kellerkind da, konnte nur vier Minuten später ausgleichen. Doch der Tabellenführer blieb auch danach cool, wurde nicht nervös, behielt jederzeit die Übersicht. In der Schlussphase war es dann Goalgetter O. Bojang vorbehalten, für den Auswärtssieg zu sorgen. Tore: 0:1 Kiesele (39.), 0:2 Bah (51.), 1:2 Schmider (62.), 2:2 Sehrer 66), 2:3 Bojang (82.). FV Langenwinkel – SV Oberwolfach 7:2 (3:0). Der SVO wurde in Langenwinkel am Ende förmlich überfahren. Der gastgebende Favorit hatte lediglich in der ersten Viertelstunde Probleme, bis Grasmik die Führung gelang. Danach lief es beim Gastgeber rund, mit einem 3:1 ging’s in die Pause. Das schnelle 4:1 nach Wiederbeginn ebnete dem FVL Tür und Tor zu weiteren Treffern. Der Gast steckte den Kopf nicht völlig in den Sand, war aber chancenlos. Tore: 1:0 und 2:0 Grasmik (25. + 36.), 3:0 Ilhan (39.), 3:1 Burger (42.), 4:1 Duschkin (53.), 5:1 Ilhan (71.), 5:2 Dreher (81.), 6:2 Yasin (84.), 7:2 Jung (90.+1). FSV Seelbach – SC Offenburg 2:3 (2:1). Die ersatzgeschwächte FSV-Elf unterlag vor heimischem Publikum gegen den Spitzenklub aus Offenburg mit 2:3 recht unglücklich. Unter dem Strich wäre eine Punkteteilung gerechter gewesen, doch wer am Ende ein Tor mehr schießt, trägt die Früchte davon. Linsters Ausgleich vor Seitenwechsel war wichtig. Als dann Kloos noch vorlegte, schien ein Punktgewinn vorprogrammiert. Doch es sollte anders kommen: Denn Martin und Vujevic trafen spät und drehten das Ergebnis. Tore: 0:1 Martin (15.), 1:1 Linster (40.), 2:1 Kloos (42.), 2:2 Martin (75./FE), 2:3 Vujevic (85.). FV Urloffen – FV Unterharmersbach 0:4 (0:1). Aufsteiger Urloffen fällt immer tiefer in den Tabellenkeller. Der so gut gestartete FVU musste sich gestern vor eigenem Anhang erneut geschlagen geben und sieht sich nach bislang guten Platzierungen nun auf einem zweistelligen Rang wieder. Ben-Aisse besorgte nicht nur für die Führung, sondern legte kurz nach Seitenwechsel das 2:0 nach. Und genau das wollte man seitens der Hausherren vermeiden. Als Alender nach gut einer Stunde auf 3:0 erhöhte, steuerten die Gäste unaufhaltsam dem Sieg entgegen. Tore: 0:1 und 0:2 Ben-Aissa (36. + 48.), 0:3 Alender (63.), 0:4 Riehle (82.). FV Ebersweier – FV Ettenheim 5:2 (2:0). Die kurze Hochphase von Ettenheim endete gestern beim Gastspiel in Ebersweier. Mit dem auch in der Höhe verdienten 5:2-Erfolg spielte sich Ebersweier wieder in die Top-Fünf der Liga, wogegen die Gäste auf einen Abstiegsrang zurückfielen. Niklas Martin öffnete mit seinem Doppelpack vor der Pause die Tür zum einkalkulierten Heimsieg. Die Hausherren hatten klare spielerische Vorteile, kassierten dennoch nach einer Stunde den Anschlussteffer. Doch das war nur ein kleiner Patzer, danach lief es wieder rund. Tore: 1:0 und 2:0 Martin (9. + 32.), 2:1 Enderle (58./FE), 3:1 Martin (59.), 4:1 Blendel (87.), 4:2 Schwanz (88.), 5:2 Hauser (90.). SV Fautenbach – SV Haslach 1:2 (0:0). Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, gelingt wenig. Schlusslicht Fautenbach war gestern im Heimspiel gegen die Gäste aus Haslach nahe vor dem zweiten Punktgewinn, doch in der Nachspielzeit musste man doch noch den Siegtreffer der Kinzigtäler hinnehmen, blieb erneut ohne Zähler. In einer schwachen Begegnung zählt für den Gast lediglich das Ergebnis, denn in letzter Zeit konnte nicht mehr gepunktet werden, so dass die Sorgen der Rauer-Truppe immer größer wurden. Jetzt Talfahrt gestoppt! Tore: 0:1 Baier (70.), 1:1 Stockmeister (90./HE), 1:2 Balta (90.+3/FE). Gelb-rot für Haas (35.) Fautenbach.