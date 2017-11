Ortenau Blau-Weiß Lahr stellt neuen Trainer vor

"Meine Aufgabe ist es, Cheftrainer Stefan Leuthner in seiner Arbeit zu unterstützen", erklärt Werwein, der derzeit kurz vor der Prüfung zur C-Lizenz steht. Er fügt an: "Ich bin froh, wieder nach zehn Jahren Abstinenz zu meinen Wurzeln zurück zu kehren." Seine Verlobte Alina Rein, hatte ihn quasi animiert, die Trainertätigkeit zu übernehmen. Sie nimmt seit Februar am Boxtraining bei Blau- Weiß teil.