(mat). Kreisliga B, Staffel 4: SV Schmieheim – FC Ottenheim (Samstag, 15 Uhr). Die Gäste hat es erwischt. Im Spitzenspiel am vergangenen Wochenende gab es für den FCO in Grafenhausen die erste Saisonpleite. "Nach der Niederlage im Spitzenspiel wollen wir mit einem Erfolg in Schmieheim wieder auf unseren Erfolgsweg zurückkehren. Dies wird aber nicht einfach werden, denn die Schmieheimer haben zuletzt gut gespielt", so Ottenheims Trainer Thorsten Moser, der künftig lange Zeit auf Marco Achtelik (beruflich im Ausland) verzichten muss. B 4-Staffel: SV Kippenheimweiler – SV Grafenhausen (Samstag, 16 Uhr). Die Gäste dürften vor Selbstbewusstsein nur so strotzen, dennoch betont Coach Christian Bär: "Wir fahren nach dem Sieg gegen Ottenheim mit breiter Brust nach Kippenheimweiler. Dort müssen wir aber über die komplette Distanz konzentriert sein und mit einer gesunden Einstellung das Spiel angehen. Die Tabellenplatzierung rückt in den Hintergrund, zumal wir den einen oder anderen angeschlagenen Spieler haben." B 4-Staffel: SC Kappel – FC Lahr-West (Sonntag, 15 Uhr). Beim SCK ist man weiter auf der Suche nach Konstanz. "Ich möchte, dass meine Mannschaft am Wochenende charakterlich wächst und eine gute Leistung abliefert. Wir müssen endlich konstanter werden", fordert Kappels Trainer Hannes Isele. B 4-Staffel: SV Oberweier – TuS Mahlberg (Sonntag, 15 Uhr). Der Tabellendritte empfängt den Fünften. OSV-­ Coach Andreas Bix: "Wir wollen unsere gute Heimserie ausbauen und gewinnen. Mahlberg verfügt über eine starke Offensive, hat aber auch schon die eine oder andere defensive Schwäche offenbart". B 4-Staffel: SV Niederschopfheim II – SC Friesenheim (Sonntag, 13 Uhr). Beide Vereine sind punktgleich und vor allem die Gäste haben nach dem Abstieg noch nicht richtig in die Spur gefunden. Zuletzt gab es eine 2:3-Niederlage beim SV Schmieheim. Doch auch der SVN musste im Heimspiel gegen Lahr-West am Ende dem Gegner gratulieren. Kreisliga B, Staffel 3: SV Reichenbach/Gengenbach – SV Dörlinbach (Sonntag, 15 Uhr). Der Tabellenzweite empfängt den Fünften. Die "49ers" sind nicht gewillt, die Punkte herzuschenken. Bei einem Erfolg könnte Dörlinbach punktemäßig mit dem Konkurrenten gleichziehen. B 3-Staffel: SG Schweighausen – FC Ohlsbach (Sonntag, 15 Uhr). Nach schwachem Saisonstart hat sich die SGS in den vergangenen Spielen deutlich gesteigert und rangiert mittlerweile auf Platz acht. Gegen Ohlsbach will man nun einen weiteren Heimsieg feiern und den Anschluss nach ganz oben herstellen.