Ortenau Bitteres Remis im Derby

Luca Munz brachte seine Mannschaft schon nach einer Minute mit einem Schultersieg über Marcus Schmider in Front. Postwendend glich jedoch Mühlenbachs Trainer Patrick Schwendemann mit einem Überlegenheitssieg über Josef Meßner wieder aus. Nach Felix Jenters Überrschungssieg wäre Martin Himmelsbach beinahe Ähnliches gelungen. Gleich zu Beginn überraschte er Alexander Müller und ging in Führung. Im Verlaufe der weiteren Begegnung holte der Gästeringer auf und siegte am Ende knapp mit 10:8-Punkten.

Johannes Hummel geriet gegen Simon Volk zunächst klar in Rückstand. Es gelang ihm in der Folge dann eine spektakuläre Aktion, die ihn wieder heran brachte. Am Punktesieg von Volk konnte er nicht mehr rütteln. Nach der Pause brachte Mario Eble die Mühlenbacher wieder in Front. Er siegte gegen Raphael Fehrenbacher klar mit 10:0-Punkten. Pascal Fehrenbacher siegte gegen Christoph Walter zwar mit 14:1 Punkten, aber ihm fehlten am Ende zwei wichtige Zähler für die Höchstpunktzahl. Bis kurz vor Kampfende lag Marco Bräunig voll im Soll, als er noch eine Wertung abgab, die Tobias Neumaier einen wichtigen Punktesieg brachte.

Nach dem kampflosen Sieg von Tomi Hinoveanu zeigte Mühlenbachs Oldie Paul Vollmer keine Nerven und sicherte seinem Team mit einem Schultersieg über Dominik Fehrenbacher noch das Unentschieden.