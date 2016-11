Ortenau Bittere Niederlage

FV Wagshurst – SV Leutesheim 0:3 (0:1). Überraschend klare Sache für die Gäste gegen körperlich diesmal unterlegene Wagshurster. Leutesheim kaufte dem FVW mit gesunder Härte den Schneid ab, auch wenn die Entscheidung erst in der Schlussphase fiel. Am Ende war der Sieg etwas zu hoch. Tore: 0:1 Zier (14.), 0:2 Klöpfer (85.), 0:3 Kirchhofer (90.+2).

TuS Legelshurst – SV Renchen 3:2 (3:1). Auch Verfolger Renchen kam am Sonntag ins Stolpern. Mit dem TuS-Stil und konsequenter Zweikampfführung kamen die Gäste nie zurecht, fanden offensiv erst spät statt. Der Anschlusstreffer hatte nach dem Wechsel keine Auswirkungen mehr. Tore: 1:0 Patrick Rösler (2.), 2:0 Baas (11.), 2:1 Kunze (29.), 3:1 Baas (30.), 3:2 Kunze (54.). Gelb-Rote Karte: Renchen (85.).

TuS Windschläg – FV Urloffen 1:0 (0:0). Bittere Niederlage für den Tabellenführer: Der FV Urloffen kam nur selten an der starken Abwehr des TuS vorbei. Allerdings fanden auch die Hausherren keine Mittel, sodass erst eine Standardsituation in der vorletzten Minute die Entscheidung brachte. Tor: 1:0 May (89./FE).