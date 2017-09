Ortenau Bis 30. Minute toll mitgespielt

Hofstettens Trainer Martin Leukel konnte nach dem Match trotzdem zufrieden sein, weil er trotz des kleinen Kaders auf fünf Stammkräfte verzichten musste. "Bis zur 30. Minute haben wir toll mitgespielt und keine Möglichkeit zugelassen", resümierte er und meinte zuversichtlich: "Vielleicht sieht es nächste Woche personell wieder besser aus". Leukel freute sich auch, dass sein Team nach dem Anschlusstreffer zum 2:1 in den Angriffsmodus schalten konnte und bis zur 87. Minute am 2:2 schnuppern durfte.

In den ersten 25 Minuten hatte die Elf von FC-Coach Armin Jungkeit zwar mehr vom Spiel, doch zwingend wurde es deswegen nicht, weil der Sportclub geschickt verteidigte. Jonas Bergmann hatte eine gute Gelegenheit für seinen FC, aber auch Nico Obert per Freistoß und Nils Kaspar kamen aussichtsreich in Schussposition.

In der 30. Minute dann das 1:0. Benjamin Mandzo erhielt den Ball in der Schnittstelle von Rino Saggiomo und ließ SC-Keeper Patrick Ohnemus keine Chance. Es war eine gelungene Aktion des FC, aber auch die Erste. Eine Minute später scheiterte Rino Saggiomo nach einem schnellen Einwurf am Außenpfosten, Glück für Hofstetten. Kurz darauf konnte Patrick Ohnemus gegen Erdogan Aldemir klären. Mit der knappen aber verdienten Gastgeber-Führung ging es in die Pause.