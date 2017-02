Ortenau Bezirkspokalrennen ein voller Erfolg

Bei den Mädchen U 12 wurde Julia Schmieder Zweite, Paul Hartmann erreichte bei den U12 der männlichen Jugend einen tollen fünften Platz. Mit Simon Esslinger, Kilian Schwendemann und Fabian Wöhrle fuhren drei weitere Sportler Plätze unter den Top 15 ein.

Ganz stark besetzt war auch die Klasse U 14 Mädchen, in der gleich drei Starterinnen des TuS vorne mitmischten. Nach spannendem Kampf wurde Selina Kasper nur knapp geschlagen Zweite. dicht gefolgt von Ihren Vereinskameradinnen Nicole Klausmann und Valentine Streif. Platz. Einen weiteren zweiten Platz fuhr bei den Jungs in der Kategorie U14 Johannes Hartmann ein. In dieser Kategorie wurde die super Mannschaftsleistung des TuS Gutach durch den Sechstplatzierten Julius Damm abgerundet. Alle Ergebnisse sind auch auf der TuS Homepage nachlesbar.

"Alle Teilnehmer waren voll des Lobes über die vom TuS Gutach gut organisierte Veranstaltung. Nur mit einem gut eingespielten Helferteam ist eine derartige Veranstaltung möglich. Mehr als 40 Helfer waren im Einsatz", mente der Skiabteilungsleiter des TuS Gutach Rolf Hartmann nach der Veranstaltung.

Am kommenden Wochenende ist der TuS Skitross wieder auf Tour. Die Kleinen bis Jahrgang 2007 fahren bei der Talentiade in Urach mit. Die fortgeschrittenen Läufer bis zum Jahrgang 2006 sind im Allgäu beim VR Kids Cross Rennserie der Volksbank und Raiffeisenbanken am Start, in der es um den Einzug ins Landesfinale geht. Die älteren Läufer ab Jahrgang 2003 starten erstmalig bei den Schwarzwaldmeisterschaften in Bernau. Für die TuS treten Valentine Streif, Nicole Klausmann und Johannes Hartmann an.