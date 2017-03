Ortenau Bezirk vermeldet Teilnehmerrekord

(cv). Schwerstarbeit hatte die Turnierleitung zu verrichten, denn neben den Haupt- wurden auch Nebenrunden angeboten. Zur Bewältigung des Mammutprogramms wurde in sechs Hallen gespielt. Am Hauptturniertag wurden 125 Begegnungen ausgetragen, die letzte endete am frühen Sonntagmorgen um kurz vor 1 Uhr in der Nacht.

In der Konkurrenz der Herren 50 gab es 28 Teilnehmer. Acht Spieler waren gesetzt, von denen sich der an Nummer sieben gesetzte Jörg Lukowski (TC Breisach/LK 9) für das Halbfinale qualifizierte. Sein Gegner war dort Patrick Hoppstädter (TC 80 Rust/LK 9). In einem spannenden Match setzte sich Hoppstädter mit 7:6, 2:6 und 10:6 durch. Das zweite Halbfinale gewann Rainer Flaig (TC Haslach/LK 7/1). Nachdem die beiden Halbfinalbegegnungen erst im Match-Tiebreak entschieden wurden, ging es auch im Finale nicht ohne diese Kurzversion eines dritten Satzes: Flaig gewann mit 6:7, 6:0 und 10:5 und sicherte sich zum wiederholten Mal den Titel des Bezirksmeisters der Herren 50.

Bei den Herren 60 (26 Teilnehmer) zog Karl-Heinz Rival (SV Schopfheim/LK 7/1) ins Endspiel ein. Sein Finalgegner hieß Uwe Göpper (TC Seelbach/LK 8/2), der sein Halbfinale nach einem intensiven Match mit 6:3, 3:6 und 10:5 gegen Markus Fisch (TC 1923 Grenzach) gewann. In allen Altersklassen wurden Halbfinale und Endspiel an einem Tag ausgetragen, wodurch die Halbfinalisten mit Match-Tiebreak-Siegen leicht geschwächt im Finale standen. Deswegen schmerzte auch der Ellenbogen von Göpper, der beim Stand von 6:2 für Rival aufgeben musste. Die Ergebnisse: Damen 30/40, Finale: Nicola Martin – Olga Dünnebier 6:1, Aufgabe Dünnebier. Damen 50, Finale: Biljana Gröber (TC Kollnau-Gutach) – Astrid Fritz (TC 1923 Grenzach) 2:6, 1:6. Herren 30, Finale: Stefan Lindinger (TC Mengen) – Tobias Wicker (TC Denzlingen) 7:5, 6:4. Herren 40, Finale: Christopher Ziem (TC Mengen) – Marius Gogonea (TC BW Bohlsbach) 3:6, 3:6. Herren 50, Finale: Rainer Flaig (TC Haslach) – Patrick Hopp­städter (TC 80 Rust) 6:7, 6:0, 10:5. Herren 55, Finale: Dietrich Heidegger (TC RW Waldkirch) – Norbert Wallum 6:3, 6:3. Herren 60, Finale: Karl-Heinz Rival (SV Schopfheim) – Uwe Göpper (TC Seelbach) 6:2, Aufgabe Göpper. Herren 65, Finale: Willi Schlozer (TC Lenzkirch) – Silvester Rißmann (TC Müllheim) 2:6, 4:6. Herren 70: Ewald Schreiber (TC BG Bad Krozingen) – Rolf Saurbier (TC RW Waldkirch) 6:4, 0:6, 10:8.