Luk Haller hat in den Sommerferien etwas ganz Besonderes erlebt: Der zehnjährige Sulzer hatte bei einer Verlosung der "Lahrer Zeitung" in Zusammenarbeit mit dem Europa-Park einen der begehrten Plätze für die Fußballschule des FC Bayern München in Rust gewonnen und durfte nun im Dress des Rekordmeisters sein Können zeigen. Ausgebildete Trainer nahmen Luk Haller an die Hand, es wurde fleißig trainiert. Natürlich kamen bei all den Übungen auch die Erholung und der Spaß nicht zu kurz. Foto: Europa-Park