Ortenau Bertsch mit starken Paraden

Der Keeper war auch dafür verantwortlich, dass sich sein Team gegen Ende der ersten Halbzeit absetzen konnte. Nach dem Wechsel sah es zunächst danach aus, als könnte Ottenheim seine besseren Spielanlagen nutzen, um den Sack zuzumachen, stattdessen wurde die Partie immer zerfahrener. Ottenheim konnte beste Möglichkeiten nicht in Tore ummünzen oder gab den Ball unnötig aus der Hand. Gut aus Sicht der Gastgeber, dass Altdorf es kaum besser machte und die TuS-Fehler nur selten bestrafte. So reichte es zu einem am Ende ungefährdeten Heimsieg.

TuS-Coach Daniel Hasemann war nach dem Spiel dennoch zufrieden: "Wir wollten einen weiteren Schritt machen, den haben wir getan. Natürlich gab viele Sachen, die man besser machen kann, aber so weit ist die Mannschaft noch nicht, das bis zum Ende durchzuziehen. Letztlich war vor dem ersten Heimspiel auch Druck da." Im Hinblick auf die kommenden Aufgeben müssen sich die Ottenheimer Herren sicherlich steigern, jetzt kann man aber erst einmal auf dem ersten Sieg aufbauen.

(be). HSG Hardt – TuS Schut- tern 26:26 (12:12). In einem dramatischen, kampfbetonten Spiel hat die junge TuS-Truppe einen letztlich verdienten Punkt in Durmersheim gewonnen. Es war eine enge Begegnung, in der es bis auf eine Ausnahme beim 17:15 (35.) keiner Mannschaft gelang, sich mit mehr als zwei Toren abzusetzen. Schutterns Florian Kopf setzte in der dramatischen Schlussphase in der 58. Minute beim Stand von 25:25 einen Siebenmeter an den Pfosten, während im Gegenzug der Gastgeber ebenfalls per Siebenmeter in Führung ging (59:12). Doch 18 Sekunden vor Schluss gelang Arne Nienstedt der verdiente Ausgleichstreffer. Auch die finale Auszeit des Gästecoachs zeigte keine Wirkung mehr, Hardt schaffte im aller letzten Angriff nicht mehr den Siegtreffer.