Ortenau Bergdorf hält den Punktgewinn fest

Mit 13 Punkten stand Offenburg vor der Partie auf Rang sechs und damit sechs Plätze vor dem Regionalliga-Absteiger. Die Gäste starteten dann auch, als wollten sie den aus ihrer Sicht unbefriedigenden Saisonstart im Derby sofort vergessen machen – Bahlingen war vom Anpfiff an überlegen und erspielte sich auch gute Gelegenheiten. Lediglich eine Mischung aus Pech und fehlender Effizienz verhinderte die Gästeführung. In der 2. und 10. Minute traf Bahlingen in Person von Lukas Metzinger nur den Pfosten, in der 33. Minute scheiterte Häringer mit einem Volleyschuss aus kurzer Distanz an OFV-Keeper Bergdorf. Auch Dennis Bührer tauchte frei vor dem Offenburger Tor auf, verzog aber.

Die Gastgeber verlegten sich angesichts des Bahlinger Dauerdrucks aufs Kontern und hatten ihre beste Gelegenheit in der 42. Minute durch Außenstürmer Fabian Spiegler, der den Ball aus 14 Metern freistehend über das Tor setzte.

In der zweiten Halbzeit schaffte es der OFV dann zunehmend, die Partie offen zu gestalten und seinerseits Akzente zu setzen. Spiegler hätte die Partie dabei allein entscheiden können, traf aber bei zwei weiteren guten Gelegenheiten das Tor nicht. Auch der eingewechselte Adrian Vollmer verfehlte in der 86. Minute mit einem Schuss aus 16 Metern das Ziel.