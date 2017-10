Ortenau Benz bleibt Ortenauer Springmeister

Bereits am Dienstag beim Vergleichswettbewerb der südbadischen Reiterringe Mitglied der siegreichen Ortenauer Mannschaft und Vierter im Einzel, zog der Springmeister aus dem Vorjahr die "Mission Titelverteidigung" konsequent durch. Gleich zum Auftakt gewann er mit "Germany" das Zeitspringen mit deutlichem Abstand vor Milena Beau/"Pontefina" (Renchen-Ulm). Auch in seinen folgenden vier Umläufen musste sich der Parcoursdienst nicht einmal bemühen. Maxi Benz gewann nach dem Auftakt auch die zweite Wertung mit "Calimbo" vor Mathias Rihm/"Stella" (Fautenbach) und führte auch im dritten Springen mit "Germany" die Ehrenrunde wieder an, diesmal vor Heike Meisinger aus Ottenheim. Lediglich im Finale mit zwei Umläufen war Heike Meisinger mit "Chameika" etwas schneller als Benz und "Germany". Platz zwei war für den frisch gebackenen Industriekaufmann aber zu verschmerzen.

Vor dem Finale lagen hinter Benz mit Verena Schieler (Lahr) und Matthias Rihm aus Fautenbach zwei Reiter innerhalb eines Abwurfs. Während Rihm sich im zweiten Umlauf nach zwei Abwürfen aus dem Titelrennen verabschieden und den Platz auf dem Treppchen der 23-jährigen Studentin des Wirtschaftsingenieurwesens Lea Sophie Gut mit "Cini Mini" vom RV Schutterwald überlassen musste, blieben Benz und Schieler zweimal fehlerfrei – ­und so entschied die Differenz aus dem Zeitspringen über Gold und Silber zu Gunsten von Benz.

Auch die zweite Goldmedaille ging am Sonntag nach Friesenheim, diesmal an die 14-jährige Realschülerin Kira-Theresia Eisele vom Reitverein Lahr. Sie gewann nach einer Dressurreiterprüfung und einem Stilspringen mit Stechen nach Fehler und Zeit die Juniorenmeisterschaft.