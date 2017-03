Ortenau Benni Ziegler: "Müssen zum Spaß im Spiel zurückfinden"

SSV Schwaibach – SV Münch- weier (Sonntag, 15 Uhr). Zuletzt verlor der SVM denkbar knapp mit 2:3 gegen das Spitzenteam aus Langenwinkel. Nun will man sich die verlorenen Punkte zurückholen. Coach Marco Spitzer sagt: "Gegen Langenwinkel war ich bis auf das Ergebnis mit allem sehr zufrieden. Wir haben es dem Gegner sehr schwer gemacht – und da wollen wir nun in Schwaibach anknüpfen und punkten. Mit der richtigen Einstellung ist das durchaus möglich. Zudem würden wir uns jetzt gerne ein wenig vom Gegner absetzen." SC Orschweier – FSV Altdorf 2 (Samstag, 16 Uhr). Derbyzeit im Stadion am Baggerloch. Orschweier will endlich den ersten Sieg im neuen Jahr einfahren, wie Coach Florian Ey bestätigt: "Das Unentschieden zuletzt gegen Dinglingen geht in Ordnung, auch wenn wir gerade in den letzten 20 Minuten eigentlich hätten gewinnen müssen. Im Derby gegen Altdorf stehen die Chancen 50:50. Es wird aber Zeit, endlich den ersten Dreier in der Rückserie einzufahren. Dies wird sehr schwer werden, aber wir werden alles in die Waagschale werfen", so Ey. ASV Nordrach – SC Kuhbach/Reichenbach (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste sind fußballerisch noch überhaupt nicht im neuen Jahr angekommen und wollen endlich in die Erfolgsspur zurück. Coach Benni Ziegler nimmt sein Team in die Pflicht: "Gegen Nonnenweier haben wir ein richtig schlechtes Spiel abgeliefert. Wir müssen wieder zum Spaß und zur Lockerheit in unserem Spiel zurückfinden. Ich erwarte Nordrach kampfstark und aggressiv, aber wenn wir dagegenhalten, bin ich sicher, dass wir etwas Zählbares mitnehmen können."

SV Berghaupten – SV Kippenheim (Sonntag, 15 Uhr). Der Spitzenreiter aus Kippenheim fährt zum SV Berghaupten. Die Gastgeber benötigen dringend Punkte im Abstiegskampf, während Kippenheim den Zwei-Punkte-Vorsprung auf Langenwinkel wahren möchte. Coach Fabian Kaiser sagt: "Gegen Diersburg haben wir uns zuletzt schwer getan. Nun fahren wir nach Berghaupten und ich erwarte ein schweres Spiel. Der Gegner kämpft gegen den Abstieg und wird alles versuchen, um uns zu schlagen. Wir sind aber gut gerüstet und wollen auch dort bestehen."