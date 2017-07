Ortenau Beim TC Haslach ist die erste Meisterschaft perfekt

Pech hatte die Haslacher 60-er Mannschaft im letzten Spiel in Lörrach. Da die erste Mannschaft (Herren Regionalliga Südwest) frei hatte, wurde die Mannschaft durch Detlef Seifert verstärkt. Dadurch gewannen lediglich Wolfgang Haas und Manfred Schule die Einzel. Trotz der 4:2-Führung von Lörrach ging es in den Doppeln noch hoch her. Das Doppel Udo Walter und Hans-Peter Falk machten nach einer 6:1 und 5:2-Führung den Sieg noch im Match-Tie-Break fest.

Udo Walter gewann in dieser Saison alle sechs Doppel.

Bei der Jugend hatte die Mannschaft der TSG Biberach/Haslach (Junioren U16, 2. Bezirksliga) gegen die Mannschaft aus Hohberg mit 2:4 das Nachsehen. Alle vier Einzel gingen veloren, lediglich Alina Boschert und Ellen Moser gelang es, ihre Einzel ausgeglichen zu halten, beide verloren jedoch im Match-Tie-Break. Die Doppel Jana Boschert/Alina Boschert und Hannah Vetter/Ellen Moser überzeugen hingegen.

Die männlichen Junioren U 12 (2. Bezirksliga) des TC Haslach hatten gegen den Tabellenzweiten aus Kehl keine Chance.

Auch die männliche U14 (1. Bezirksklasse) des TCH verlor das Spiel gegen den TC Lahr. Lediglich Cedric Moser gewann sein Einzel. Auch im Doppel waren Cedric Moser und Julius Eitel erfolgreich.

Die gemischte Haslacher Mannschaft U16 erreichte gegen die TSG Kappelrodeck/Fautenbach ein 3:3 und belegt damit den dritten Tabellenplatz in der 1. Bezirksliga. Jana Boschert und Amelie Holdenrieder gewannen ihre Einzel deutlich. Jana Boschert und Amelie Holdenrieder gewannen auch das Doppel und sorgten für den 3:3-Endstand.

Am nächsten Sonntag spielt die Damenmannschaft des TC Haslach gegen die Mannschaft aus Nußbach um die Meisterschaft und den Aufstieg in die 1. Bezirksliga. Spielbeginn: 09.30 Uhr in Haslach. Die nächsten Spiele Freitag, 14. Juli: Junioren U14 in Biberach gegen TC Goldscheuer. Samstag, 15. Juli: Herren 40/1 in Haslach gegen TC Hohberg. Samstag, 15. Juli: Juniorinnen U16 in Nußbach gegen den TC Nußbach. Sonntag, 16. Juli: Damen in Haslach gegen TC Nußbach. Sonntag, 16. Juli: Junioren U12 in Oberkirch gegen TC Oberkirch. Clubmeisterschaften Von Montag, dem 17. Juli bis zum Sonntag, den 06. August 2017 werden die Clubmeisterschaften des TC Haslach im K.o-System mit Trostrunde gespielt. Es werden drei Kategorien gespielt: Herren, Herren 50+ und Damen. Die Endspiele sind auf den 6. August angesetzt. Meldeschluss ist der 16.. Juli 2017 um 17 Uhr. Sommerfest des TC Haslach Das Sommerfest des TC Haslach findet am Samstag, den 5. August ab 19.00 Uhr auf der Anlage des TC Haslach statt. Profi-Laien-Turnier Nachmittags findet am Samstag, den 05. August 2017 ab 14.00 Uhr das Profi-Laien-Turnier statt. Hierbei tritt ein Clubmitglied mit einem/einer Bekannten zum Doppel an. Bei diesem Doppel steht der Spaß natürlich im Vordergrund.