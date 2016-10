(mat). Kreisliga B, Staffel 4: TuS Mahlberg – SC Kappel (Sonntag, 15 Uhr). Beide Mannschaften können mit dem bisherigen Verlauf der Saison durchaus zufrieden sein und wollen weiter vorne dabei bleiben. Kappels Coach Hannes Isele sagt: "Es wird ein hartes Auswärtsspiel. Wir müssen wieder mit 100 Prozent Konzentration und Einstellung in das Spiel gehen. Mahlberg hängt derzeit sicher ein wenig hinter den Ansprüchen zurück und will mit einem Erfolg gegen uns wieder an die oberen Plätze heranrücken." B 4-Staffel: SV Kippenheimweiler – SF Kürzell (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste haben einen sehr guten Saisonstart hingelegt und wollen mit einem Erfolg weiter oben dranbleiben. Theoretisch wäre sogar ein Sprung auf Rang drei möglich. Die Gastgeber hoffen auf den zweiten Saisonsieg. B 4-Staffel: SV Grafenhausen – FC Ottenheim (Sonntag, 15 Uhr). Das Spitzenspiel der beiden Kreisliga-A-Absteiger findet in Grafenhausen statt, wenn der Spitzenreiter zu Gast beim Zweiten ist. Der FCO hat bislang alle Spiele gewonnen, Grafenhausen erst einmal verloren. SVG-Coach Christian Bär: "Wir kennen den Gegner gut und wissen, wo Stärken und Schwächen liegen. Wir werden alles dafür tun, um zu Hause die drei Punkte zu holen. Es wird in diesem Spiel auf Kleinigkeiten ankommen. Wer weniger Fehler macht, wird letztlich den Platz als Sieger verlassen." B 4-Staffel: SC Wallburg – SV Oberweier (Sonntag, 15 Uhr). OSV-Coach Andreas Bix sagt: "Wir wollen unbedingt gewinnen, um an der Spitze dranzubleiben. Wenn wir unsere eigene Leistung auf den Platz bringen, bin ich zuversichtlich, dass wir drei Punkte holen werden." Kreisliga B, Staffel 3: SV Dörlinbach – SV Hausach II (Sonntag, 15 Uhr). Dörlinbach nahm Spitzenreiter Schapbach zuletzt die ersten Zähler in der Saison ab. Nun will der SVD zu Hause nachlegen. Die Gäste hatten einen schweren Start und stehen derzeit auf dem vorletzten Rang. B 3-Staffel: FV Biberach – SG Schweighausen (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste scheinen sich so langsam zu stabilisieren, nun soll auch die Hürde in Biberach übersprungen werden. Der Vorsprung der Schweighausener auf die Hausherren beträgt derzeit drei Punkte.