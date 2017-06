Ortenau Beide Trainer glauben an den Aufstieg

(fis/tom). Die Gäste hatten im Hinspiel reichlich klarste Chancen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen und sich eine günstigere Ausgangslage zu verschaffen. Gerade im ersten Abschnitt wollte der Vizemeister der Kreisliga A, Staffel Nord, der FV Urloffen, eigentlich nichts. Das 1:0 durch Torjäger Ümit Sen war die logische Folge der Kippenheimer Dominanz.

Aber der SV Kippenheim, Zweiter der Süd-Staffel, versäumte es in einer Drangphase, den Gegner ganz aus der Bahn zu werfen. "Wenn wir das zweite Tor machen, schießen wir auch das dritte", ist sich Kippenheims Trainer Fabian Kaiser im Nachhinein sicher. Doch Urloffen erwies sich als clever, eine Chance reichte zum Ausgleich. An diesem Punkt knüpft die Hoffnung von Urloffens Pressewart Benjamin Knosp an. "Kippenheim hatte die Möglichkeit, für klare Verhältnisse zu sorgen. Wir waren gerade zu Beginn, eigentlich bis zum Seitenwechsel, zu nervös, wie gehemmt. In der zweiten Halbzeit hatten aber beide Mannschaften ihre Chancen, der Ausgleich war nicht unverdient."

Nun werden die Karten neu gemischt. Das glaubt auch FVU-Trainer Serkan Nezirov: "Zu Hause sind wir schwer zu schlagen. Dennoch müssen wir immer aufpassen. Wenn wir wie in der zweiten Hälfte in Kippenheim auftreten, ist aber am Samstag alles drin." Nezirov kann voraussichtlich auf den aus dem Hinspiel erprobten Kader setzen.