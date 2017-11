Ortenau Bei Lahrs Gegner herrscht dicke Luft

(tom). SC Lahr – FC Bad Dürrheim (Samstag, 14.30 Uhr). Nach der 0:1-Niederlage in Endingen gilt es aus Sicht der Gastgeber wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. "Man muss nicht drumheru m reden: Wir wollen drei Punkte hier behalten", so Lahrs sportlicher Leiter Petro Müller. Bad Dürrheim ist ein Konkurrent, der mit Kuppenheim oder Endingen durchaus vergleichbar ist. "Gegen Konkurrenten, die mehr über das kämpferische Moment kommen, hatten wir in der laufenden Runde unsere Probleme. Ich bin selbst gespannt, wie sich unsere Mannschaft präsentieren wird", so Müller.