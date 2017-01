Ortenau Bei Hofweier II schwinden Konzentration und Disziplin

(ps). Landesliga Nord: HGW Hofweier II – SG Schenkenzell/Schiltach 21:31 (11:14). Die Hausherren begannen gut, die Defensive arbeitete kompakt. Lohn war eine 4:1-Führung in der siebten Minute. Allerdings wurden schon in dieser Phase zwei ruppige Aktionen der Gästeabwehr nicht konsequent geahndet. Statt Zeitstrafen oder einer Roten Karte gab es Verwarnungen. In der Folge beschäftigte sich das Schirigespann aus dem Bezirk Rastatt mehr mit der HGW-Bank und den Zuschauern als mit dem Spiel. Diese Geplänkel spielten den Gästen in die Hände, bei Hofweier II schwanden mit zunehmender Spieldauer Konzentration und Disziplin. Die Gäste trumpften mit acht Treffern in Folge auf.