Ortenau Bei den Jugendlichen ist ein Abwärtstrend zu verzeichnen

70 Vereinsvertreter waren der Einladung gefolgt. In seinem ersten Rechenschaftsbericht als Bezirksvorsitzender zeigte Edgar Faller auf, wie sich der zeitliche Aufwand im Ehrenamt auf Bezirksebene verteilt. Themen waren zudem das Turnierspieler-Teilnehmer-Entgelt und der Grundstückskauf des BTV in Leimen. Faller übt auch das Amt des Schatzmeisters aus. In Sachen Ordnungsgelder gingen die Zahlen von 7930 Euro (2015) auf 5620 Euro (2016) zurück. Fallers Bitte: Die Mannschaftsführer sollen über die Fristen zum Eintrag der Ergebnisse der Medenspiele unterrichtet werden, um die Ordnungsgelder für die Vereine weiter gering zu halten. Die Ausgaben für die Bezirkstrainer seien im vergangenen Jahr gestiegen. Dies werde sich 2017 noch verstärken, da die Entgelte der Trainer nach zehn Jahren angehoben wurden. Haupteinnahmequelle des Bezirks bilden die Mannschafts-Meldegebühren.

Sportwart Burkhard Bellemann berichtete von einer problemlosen Medenrunde. 812 Mannschaften nahmen 2016 im Erwachsenenbereich teil, zudem 341 Jugend- und 170 Mixed-Teams. Insgesamt wurden 3677 Begegnungen ausgetragen. Neu werden in diesem Jahr die Vierer-Mannschaften im Bereich der Damen und Herren sein, was man mit Interesse beobachte. Sorge bereitet die Meldungen von Jugendmannschaften, von denen seit 2015 insgesamt 63 Teams weniger gemeldet wurden. Erfreulich sei die Entwicklung der Turniere. Nach 47 Veranstaltungen im vergangenen Jahr liegen für dieses Jahr bereits 54 Meldungen vor.

Jugendwartin Marita Bosch berichtete von einem Abwärtstrend. Immer weniger Jugendliche würden sich für leistungsorientiertes Tennis begeistern. 34 Kinder werden an den drei Standorten Oberweier (Trainer Oliver Killeweit), Teningen (Michael Burkhard) und Steinen (Volker Lamb) gefördert. Sichtungen für die Förderprogramme finden im Sommer in Teningen und im Winter in Hug­stetten statt. Zusätzlich wird mit Verbandstrainerin Susanne Schaffner ein Training im Bezirk angeboten, was den Jugendlichen und ihren Eltern die Fahrt nach Leimen erspart. Vorbehalte gegen das Bezirkstraining gebe es dennoch, da die Vereine befürchten würden, ihre Talente zu verlieren. Bosch entgegnete, dass die Jugendlichen auf dem höchstmöglichen Niveau trainieren sollen. Das könne ein Bezirk besser gewährleisten als ein Verein. Am Rande des Rechenschaftsberichts bedauerte BTV-Präsident Stefan Bitenc das mangelnde Interesse der Vereine, die angebotenen regionalen Gesprächstermine mit dem BTV-Präsidium zu nutzen. Dort ließen sich kontroverse Fragen besprechen, schließlich sei vielen Mitgliedern ein Dorn im Auge, dass für den Kauf des Grundstücks des Landesleistungszentrums in Leimen eineinhalb Millionen Euro ausgegeben würden, an der Jugendarbeit aber gespart werde.