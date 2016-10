Ortenau Baumann-Sieben liefert "blutleere Vorstellung" ab

Bis zum 12:12 (23.) sah das Ganze noch einigermaßen nach Handball aus, dann aber waren die Gäste nur noch "dabei, aber nicht mehr mittendrin" (Jochen Baumann). Eine Vielzahl von technischen und Abspielfehlern, viele Fahrkarten aus eigentlich aussichtsreichen Positionen – zu wenig gegen eine HSG, die ihren Stiefel eine Zeit lang herunterspielte, mehr aber auch nicht.

Dass der TuS vom 14:13 (24.) bis zum 23:13 (38.) nahezu eine Viertelstunde und halbzeitübergreifend ohne einen Torerfolg blieb, lässt erahnen, wie schlecht die Ottenheimer Leistung tatsächlich war. Mannheim spielte stoisch sein Konzept mit Schwerpunkt über den Kreis, ohne konsequenter gestört zu werden. Zwar kam Ottenheim nochmals auf 23:18 (45.) heran, doch umgehend erhöhte die HSG wieder zum 28:18 (51.). "Wir hatten uns auf der Hinfahrt noch so viel vorgenommen, das verpufft dann ganz einfach irgendwohin. Was wir geboten haben, war Schall und Rauch", meinte Jochen Baumann nach der Partie spürbar angefressen.

Dass die Oberligateams eine Leistung mit weniger Engagement bestrafen, erfuhren die Ottenheimerinnen bereits in ihrer Debütsaison aus erster Hand. Vor dieser Fahrrinne warnen die TuS-Trainer nachdrücklich. "Heute wäre mit einer couragierten Vorstellung etwas zu holen gewesen. Stattdessen haben wir uns zum schlechten Spielball der HSG Mannheim degradieren lassen", sagte Jochen Baumann schonungslos. Einziger Lichtblick beim TuS an einem ansonsten furchtbaren Abend war das Comeback von Torfrau Carina Geppert nach wochenlanger Verletzungspause. TuS Ottenheim: Frenk, C. Geppert, Joseph; Rheinberger, Herrmann 2, E. Günther, Gehrlein 1, Gruber 2, Ganter 8/5, Karkossa 4, Hoppen 2, Schnak 1, L. Geppert 2.