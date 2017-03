Ortenau Bauert-Team unterliegt im Spitzenspiel

(tom). Gegen einen guten, aber nicht überragenden Gegner wäre deutlich mehr drin gewesen. Bis zum 5:5 (15.) verlief die Partie mit vielen Fehlversuchen beidseits, dann setzte sich Ehingen mit einer Serie zum 5:8 (19.) ab. Bis dahin hatte die HSG schon zwei Siebenmeter verworfen. "Wir waren in der Abwehr zu brav, haben den Gegner nur begleitet. Wenn Celine Frenk im Tor uns nicht im Spiel hält, wäre die Partie zur Pause schon entschieden gewesen", so HSG-Coach Thomas Bauert.

Nach der Pause wurde das Spiel temporeicher und strukturierter. Beide Mannschaften schlossen früher ab, wobei die HSG ihre Probleme nicht in den Griff bekam. In der Abwehr zu langsam und statisch, im Angriff zu freigiebig im Abschluss, dazu kamen elf technische Fehler (zum Vergleich: nur drei auf Ehinger Seite). Der Abstand blieb meist konstant aus Sicht der Gastgeberinnen, bei denen die wenigsten Spielerinnen einen guten Tag erwischten. Über 13:17 (37.) und 20:23 (47.) bot sich beim 22:24 (51.) eine Chance für die HSG, doch die Möglichkeit zum Gegenstoß wurde unpräzise vergeben. "In der ersten Hälfte acht, in der zweiten 18 Treffer – allein das sagt schon vieles aus. Dazu kamen eine schwache Abwehrleistung und zu viele technische Fehler", so Bauert. HSG Meißenheim/Nonnenweier: C. Frenk; Bühler, Wohlschlegel, Rauer (n.e.), M. Markstahler, J. Frenk 3, Erb 3, Häß 2, Fortin 11/10, Bensch 2, Herter, Wilhelmi 5. TV Ehingen: Heineck (zwei Siebenmeter), Küchler; Störr 1, Wenger 3, Anhorn, Herrmann 2, Parlak 9/1, Kobrzinowski 4, Halama 4/2, Arifi 2, Hogg 2, Menzer 4. (seg). HSG Ortenau Süd – SG Schenkenzell/Schiltach 22:29 (12:11). "Ich bin absolut stolz auf meine Mädels, sie haben alles gegeben." Ein solches Kompliment nach Niederlagen ist eher selten, das Lob von HSG-Trainerin Catherine Delherm sagt aber vieles über den Spielverlauf aus.

Dabei waren die Vorzeichen alles anderes als vielversprechend. Zu den Ausfällen von Viola Schirmaier und Anika Tontsch gesellten sich kurzfristig noch Tanja Büchele (Knie), Lina Hoffmann und Sofia Stipcevich (beide Grippe). So kamen die B-Jugend-Akteurinnen Hanna Kern und Helena Schwab zu ihrem Debüt bei den Damen. Erstere feierte mit fünf Treffern einen tollen Einstand. "Wir hatten uns vorgenommen, die SG so lange wie möglich zu ärgern", erklärte Delherm. Eine Taktik, die voll aufging: Angetrieben durch die Routiniers Luisa Betzler und Ann-Katrin Anu­schewski, führten die Gastgeberinnen gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter zur Pause sogar mit 12:11. Die Abwehr stand sehr gut, vorne trug die HSG lange Angriffe vor und schloss diese zumeist erfolgreich ab.