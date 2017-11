Ortenau Bauert kann keinen Favoriten erkennen

(tom). Landesliga Süd, Frauen: SV Schutterzell – TB Kenzingen (Sonntag, 16.30 Uhr). Nach drei Niederlagen in Folge wollen die Gastgeberinnen (Platz acht, 5:7 Punkte) nun endlich wieder in die Siegspur einbiegen. In eigener Halle sollte dazu eine realistische Chance bestehen, wie Trainer Manfred Kurz hofft. Die Erfahrungswerte mit Gast Kenzingen (Platz sechs, 5:5 Punkte) halten sich etwas in Grenzen.

Vor zwei Jahren traten beide Teams auf Trainingsebene gegeneinander an. Seither hat sich manches getan, unter anderem steht mittlerweile Claudia Emmenecker als Trainer-Nachfolgerin von Manfred Chaumet an der Seitenlinie. Kurz erwartet eine in sich ausgeglichene, erfahrene Gästemannschaft, die aber nicht unüberwindlich sei. Der Fokus lag während der Woche weiterhin auf der Abwehrarbeit. "Darauf wird es gegen Kenzingen unter anderem ankommen, Konsequenz und Stabilität. Offensiv werden wir unsere Gelegenheiten bekommen, aber wir brauchen auch defensiven Rückhalt, um Bälle erobern und Gegenstöße kreieren zu können", so Schutterzells Trainer. Die Kenzingen-Partie könne für die kommenden Wochen eine Richtschnur festlegen, denn ab diesem Saison-Zeitpunkt könne der Blick klarer ausfallen. "Es wird sich zeigen, ob wir den Blick eher in Richtung Mittelfeld oder aber in Richtung Abstiegsplätze richten müssen", legt Manfred Kurz dar. Er kann wieder auf seinen zuletzt erprobten Kader bauen. (tom). Landesliga Nord, Frauen: SG Ohlsbach/Elgersweier – HSG Meißenheim/Nonnenweier (Samstag, 18.15 Uhr). Zum Abschluss ihrer englischen Woche, die in der bisherigen Zwischenbilanz einen Sieg und eine Niederlage ausweist, reist die Ried-HSG (Platz eins, 11:3 Punkte) am Samstag im Derby nach Ohlsbach.

HSG-Coach will Tempo hochhalten