Ortenau Bauert fordert mehr Treffsicherheit

Nach dem Heimspiel gegen Hardt sehnt aber auch Bauert die Wettkampfpause für seinen Kader herbei. "Wir müssen mal durchpusten, einerseits Spielerinnen weiter integrieren und darauf hoffen, dass die eine oder andere Verletzte zurückkehrt", so der Coach. Seine ohnehin arg dünne Personaldecke wurde durch den Ausfall Jessica Bühlers (Daumenverletzung) weiter erschüttert. Dafür sind Celine Frenk und Jana Häß wieder zurück, und auch Kerstin Erb ist diese Woche zumindest wieder ins Training eingestiegen. Am Samstag erwartet die Bauert-Truppe in heimischer Meißenheimer Halle Aufsteiger Hardt, der bisher noch punktelos blieb. Bauert hat ein klares Ziel: "Wir treten daheim gegen einen Aufsteiger an. Unsere Aufgabe muss darin bestehen, als Sieger vom Feld zu gehen." Zuletzt verloren die Gäste klar in Sinzheim, wobei unabhängig davon klar ist, dass Meißenheim/Nonnenweier wie gewohnt über seine starke Abwehr und den variablen Abschluss punkten will. Bauert: "Vor allem unsere Chancenverwertung muss noch deutlich besser werden."

(smü). Landesliga Nord: TuS Schutterwald – TuS Altenheim (Samstag, 17.30 Uhr, Mörburghalle). Mit einem Unentschieden vor heimischer Kulisse und einer deutlichen Auswärtsniederlage startete die Altenheimer Mannschaft um Michael Cziollek das Vorhaben "Landesliga". Schutterwald gewann dagegen seine ersten beiden Partien und kann daher ohne großen Druck in die Partie gehen. Doch Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze, kein Team wird sich kampflos geschlagen geben. Gegen den TuS Schutterwald müssen die TuS-Ladies allerdings wieder die notwendige Einstellung mit in die Partie bringen, wenn etwas Zählbares herausspringen soll. Coach Michael Cziollek konnte den Gegner bereits unter die Lupe nehmen und somit seine Damen gezielt auf diese Begegnung vorbereiten. Wichtig ist, die zahlreichen Fehler aus der Partie bei Rastatt/Niederbühl zu reduzieren. Denn auch der TuS Schutterwald wird jeden Fehler zu bestrafen versuchen. Auch die Altenheimer Abwehrreihe muss von Beginn an hellwach agieren und den Gegner frühzeitig angehen. Wenn diese Vorgaben und Erwartungen des Trainers über 60 Minuten umgesetzt werden können, dürfte der Aufsteiger aus Altenheim beim Lokalrivalen eine Chance haben. Personell sieht es in den Reihen der Gäste gut aus. (tom). Landesliga Süd, Frauen: SV Schutterzell – TV Todtnau (Samstag, 18 Uhr). Der Saisonstart der Gastgeberinnen ist gelungen, auch wenn die personellen Möglichkeiten von Trainer Manfred Kurz Grenzen gesetzt sind. Doch zwei Siege in zwei Spielen sollten Sicherheit bringen, zumal am Samstag in eigener Halle gespielt werden kann.

Gegner Todtnau, mit ausgeglichenem Konto gestartet, gilt in erster Linie als heimstark. Das wurde beim jüngsten Erfolg gegen den HSC Radolfzell bewiesen. Auswärts weist der TV dagegen starke Defizite auf, vor allem in Sachen Durchschlagskraft und Abschluss-Konsequenz.