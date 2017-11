Ortenau Batischew bundesweit in Top Ten

Unter der Aufsicht seines Heimtrainers Manuel Rothmann und Jörg Friedrich (Heidelberg) startete Gabriel den Wettkampf gemeinsam mit der badischen Mannschaft an den Ringen. 8,40 Punkte – ein super Start in den bisher wichtigsten Wettkampf seiner noch jungen Turnlaufbahn. Nach 8,30 und 8,70 Punkten am Sprung folgte der Barren, das Zittergerät seiner Teamkameraden, für Gabriel bislang ein sicheres Gerät. Er begann die Übung wie erwartet souverän, doch kurz vor dem Abgang erlaubte er sich leider einen Fehler und ließ dadurch mehr als einen Punkt liegen, was am Ende 7,55 Punkte einbrachte.

Nach stabilen Leistungen an Reck und Boden standen nur noch zwei Turnpilzübungen auf dem Plan. Und auch diese beiden Geräte beendete er mit Bravour (8,00 und 8,75 Punkte). Am Ende wurde er in der Gesamtwertung der Neun- und Zehnjährigen 25. Nach Platz eins und drei beim Bundeskadertest im Frühjahr heißt es nun abwarten, ob dieser neunte Rang in seiner Altersklasse für einen begehrten Platz im Perspektivkader des Deutschen Turnerbundes reichen wird.

Mit der Mannschaft des Badischen Turnerbundes erreichte er den fünften Platz. Bis nächstes Jahr bleibt nun noch genügend Zeit für die Nachwuchshoffnung, um an den Übungen zu feilen und dann vielleicht beim nächsten Deutschland-Pokal sogar auf dem Treppchen zu stehen.