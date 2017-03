Ortenau Balta bricht den Bann

Nach dem Seitenwechsel kam mehr Schwung in die Partie und das lag an den Gästen, welche nach einer vermutlich lauteren Kabinenansprache die schwachen ersten 45 Minuten ausbügeln wollten. Resultierend daraus eine Riesenchance für Isuf Avdimetaj, der völlig freistehend den Ball aus 12 Metern übers Hausacher Tor drosch. In dieser Drangphase der Bühler dann zwei Hausacher Chancen, als zunächst Marc Hengstler seinen Sturmpartner Balta mustergültig im Strafraum frei spielte, Torhüter Pascal Altmann aber reaktionsschnell den Treffer verhinderte und anschließend rettete ein Abwehrspieler der Gäste nach einem Kopfball von Benni Bruckner auf der Torlinie.

In Minute 76 dann die Vorentscheidung dieser Landesligabegegnung. Kevin Mayer, gerade eingewechselt und noch ohne Ballkontakt stand nach einem Freistoß goldrichtig und traf per Kopfball zur Hausacher 2:0 Führung. Dieser Stachel saß nun tief bei den Gästen und der Gastgeber legte erfolgreich nach. Timo Waslikowski am Strafraum frei gespielt, zirkelte mit viel Gefühl das Leder flach und unhaltbar ins lange Eck – 3:0 für den SV Hausach.

Dieser hätte in der 90. Minute sogar noch seinen zweiten Treffer erzielen können, doch mit seinem ausgeführten Strafstoß, nachdem er zuvor im Strafraum zu Fall kam, entschärfte Golie Pascal Altmann und so blieb es beim Hausacher 3:0 Heimsieg.

SV Hausach: Kugel, Matt (ab 76. Mayer), Süme, Bruckner, Mihic, Balta G., Wille (ab 46. Waslikowski), Esslinger, Hengstler (ab 61. Schmid), Giesler (ab 83. Hesse), Feißt. VfB Bühl: Altmann, Maurath, Aydeniz, Dragojevic, Büyükasik M. (ab 36. Besirovic), Daeffler (ab 46. Fischer), Avdimetaj, Bohn, Seifried, Sauer, Muscatello (ab 65. Büyükasik Y.). Tore: 1:0 Balta G. (44., Foulelfmeter), 2:0 Mayer (76.), 3:0 Waslikowski (88.). Zuschauer: 200. Schiedsrichter: Florian Studinger (Freiburg).