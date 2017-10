(tom). Landesliga Süd, Frauen: TV Gengenbach – SV Schut-terzell 19:21 (8:12). Die Gäste aus dem Ried traten am Feiertag ohne Torfrau Susanne Reichenbach ein, die sich beim Feiern nach dem Auftaktsieg am Wochenende kurios verletzt hatte. Dennoch legte die Mannschaft von Trainer Manfred Kurz gegen den letztjährigen Fast-Absteiger aus der Nordstaffel los wie die sprichwörtliche Feuerwehr. 1:6 (11.) und 4:10 (22.) lauteten die Zwischenschritte, vor allem die Abwehrleistung des Riedvereins bildete eine solide Basis für die hohe Führung. Dagegen fiel dem TVG zunächst wenig ein, nur punktuell verschaffte man sich durch schnelle Abläufe ein etwas freundlicheres Bild. Aus vier Treffern Rückstand zur Pause wurden beim 10:17 (40.) schnell bis zu sieben. Doch so schnell ließ sich Gengenbach nicht abschütteln, stellte taktisch etwas um und vermochte wieder zu verkürzen. Über 16:19 (51.) und 17:21 (55.) kamen die Gastgeberinnen nochmals heran, doch Julia Walter verwarf vom Siebenmeterpunkt, die Chance war dahin. Schutterzell konzentrierte nun alles auf die konzentrierte Defensivarbeit, feierte einen am Ende sicheren Auswärtserfolg, den zweiten Sieg im zweiten Spiel. SV Schutterzell: Stefanie Reichenbach; Heitzmann 2, Himmelsbach, Henninger 3, T. Herrmann 3, Bürkle 1, Tscherter 2, Frick, J. Herrmann 8/4, Schrempp 2, Bläsi.