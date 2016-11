Ortenau Ausfall von Timo Spraul trifft HGW Hofweier hart

Die Mannschaft der Gäste konnte zusammengehalten werden, die Strukturen sind voll auf Profi-Handball ausgerichtet. Trainer, Co-Trainer, Athletiktrainer, Individualtrainer, Torwarttrainer – von solch paradiesischen Voraussetzungen kann man nur träumen. Keine Frage also, wer am Samstag der uneingeschränkte Favorit ist. Es bedarf wohl schon eines Wunders, soll es den HGW-Akteuren gelingen, diesem Top-Team ein Bein zu stellen. SV-Trainer Hans Christensen kann auf eine eingespielte Mannschaft setzen, das zeigt sich Woche für Woche anhand der Torschützenliste. Die erzielten Treffer verteilen sich nämlich nahezu gleichmäßig auf die eingesetzten Akteure. Dazu kommt ein ganz starkes Torwart-Trio, aus dem Felix Beutel noch herausragt. Dass man aber nicht unverwundbar ist, hat die Bundesliga-Reserve der HSG Konstanz gezeigt. Dort handelte sich Kornwestheim die bisher einzige Niederlage ein.

Auch wenn der HGW eine Woche später ausgerechnet in Konstanz siegreich blieb, kann es am Samstag in der Hohberghalle wohl nur heißen, den Fans guten Handball zu zeigen.

Für Hofweier steht die dritte Partie innerhalb von sechs Tagen an, Michael Bohn muss zudem auf Timo Spraul verzichten: Die Hiobsbotschaft erreichte die Hofweierer noch am Dienstagabend. Spraul hat sich im Spiel gegen den TV Plochingen eine Fraktur des Mittelfußes zugezogen. Bei einem Gegenstoß der Plochinger verhakte sich der mitlaufende HGW-Spieler mit dem Angreifer und stürzte. Durch die schwere Verletzung wird der Torjäger zumindest für den Rest der Vorrunde ausfallen lässt – ein Verlust, der für den HGW auf Dauer nicht kompensiert werden kann.