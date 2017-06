Ortenau Auftakt bedeutet gleich Standortbestimmung

Somit hofft man, dass sich das VEGA-Turnteam gegen den Zweitplatzierten der Vorsaison möglichst gut verkaufen kann, auch wenn man sich beim TV Schiltach wenig Chancen auf einen Sieg ausrechnet, sollte die junge Pfuhler Mannschaft ihr Potenzial ausschöpfen. Um diese erste Aufgabe möglichst erfolgreich zu gestalten, vertraut TVS-Trainer Andreas Feigel auf die internationale Unterstützung durch Luka van Den Keybus (Belgien) sowie Christian Baumanns (Schweiz). Letzterer darf erstmals seit 2013 wieder für den TV Schiltach an die Geräte gehen und hat inzwischen einige Podestplätze bei Europameisterschaften und die Teilnahme an den olympischen Spielen in Rio vorzuweisen.

Ansonsten setzt Cheftrainer Andreas Feigel auch in dieser Saison auf Konstanz in seiner Riege und hat neben der punktuellen Verstärkung durch Nils Buchter, der von der zweiten Mannschaft der KSV Straubenhardt als Gastturner kommt, keine weitere Veränderungen zu vermelden. Somit gehen auch in diesem Jahr Manuel Do Roasario, Sandro Dathe, Timo Armbruster, Lion Sundermann, Pit und Tom Nakic für das VEGA-Turnteam an die Geräte. Dabei hat man ganz im Gegensatz zur Vorsaison kaum über Verletzungssorgen zu klagen. Dementsprechend gut gelaunt tritt die TVS-Riege am Samstag die Auswärtsreise in Richtung Neu-Ulm an und möchte sich Selbstvertrauen für das Vorhaben "Klassenerhalt" holen. Um 18 Uhr startet der Wettkampf im Schulzentrum Pfuhl.