Ortenau Aufstieg ist geschafft

(slau). Damit spielt die SG in der kommenden Saison 2017/18 wieder in der Landesliga Ortenau/Hochrhein. Bereits vor dem letzten Heim-Spieltag am 18. März (ab 15 Uhr) ist der Mannschaft der Meistertitel nicht mehr zu nehmen. "Das Projekt direkter Wiederaufstieg ist in vollem Umfang geglückt und das angestrebte Ziel ist verwirklicht worden", heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Das Team um Mannschaftsführer Markus Meierhöfer gab sich zu keinem Zeitpunkt eine Blöße und behauptete zuletzt dank zweier ungefährdeter Siege gegen den LV Ettenheim II (7:1) und den TB Emmendingen III (7:1) die Tabellenführung. Der frühe Aufstieg gelang aber auch aufgrund der beiden Patzer des direkten Verfolgers BC Offenburg in Kenzingen (4:4) und Gengenbach (3:5). Die SG Lahr/Seelbach steht nun mit sieben Punkten Vorsprung uneinholbar an der Tabellenspitze und kann dem letzten Spieltag gelassen entgegenblicken.

In Ettenheim und Emmendingen ging die SG jeweils mit drei Siegen aus den Doppeln hervor und lag somit vor den Einzelspielen komfortabel mit 3:0 in Führung. Weitere Punkte folgten in den drei Herreneinzeln und dem Dameneinzel, das Mixed wurde abgegeben.