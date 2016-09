Ortenau Aufsteiger startet mit Heimerfolg

Die Mannschaft von Trainer Manfred Kurz legte den Grundstein für den durchaus überraschenden Erfolg insbesondere in den ersten 30 Minuten. Mit präzisem Aufbauspiel und einer ebenso konsequenten Abwehrarbeit war es den Gastgeberinnen möglich, über 7:3 (15.) und 10:6 (25.) den Gegner in den Griff zu bekommen. Hervorzuheben ist die Leistung der SVS-Torhüterin Susanne Reichenbach, die in der ersten Hälfte nur acht Gegentreffer zuließ. "Die Abwehr war ein Schlüssel zum Erfolg", betonte Abteilungsleiter Marco Kurz. Bei der SG griffen noch nicht alle Räder ineinander, mit dem unangenehmen Schutterzeller Stil kam man nicht zurecht.

Schutterzell erwischte in Halbzeit zwei einen übergangslosen Start, konnte Tempo und Kontrolle halten. Mit schnellen Ballgewinnen wurden einfache Treffer erzielt, die den Vorsprung bis zum 19:12 (44.) auftürmten. Nach jeweils einem verworfenen Siebenmeter auf beiden Seiten verlor Schutterzell vorübergehend den Faden. Ohlsbach/Elgersweier griff ein wenig in die Trickkiste, kam bis auf 20:18 (55.) heran. Kurz nahm eine Auszeit, stellte seine Truppe neu ein. Als Judith Herrmann einen Siebenmeter zum 21:18 verwandelte, war die Entscheidung gefallen.

"Die Mannschaft war über 60 Minuten selbstbewusst und motiviert, der Sieg daher verdient. Auch die Trainerhandschrift war bereits zu sehen", schloss Marco Kurz. SV Schutterzell: Susanne Reichenbach, Stefanie Reichenbach; Jäger 2, Himmelsbach, Kaufmann 8/1, Bürkle 4, Tscherter 3/1, Leppert, Herrmann 5/1, Schrempp, Walter. SG Ohlsbach/Elgersweier: Räpple, Bell; T. Stolzer 1, Weimer, K. Stolzer, Lothspeich, Tschopp 5/1, Buß, Wörle 5, Schellenberg 1, A. Kempf 1, S. Kempf 2, C. Kempf 4, Birmele.