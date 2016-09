Ortenau Aufsteiger HTV startet mit Heimsieg

Die Begegnung trat in ihre beste Phase ein, in der auf beiden Seiten die Schlussleute gefragt waren. Vor allem Meißenheims Manuel Hügli tat sich hervor. Die HTV-Bank ging Risiko, nachdem Hügli bereits in Hälfte eins zwei Zeitstrafen kassierte. In Hälfte zwei zunächst wechselweise eingesetzt, kam Hügli in der entscheidenden Phase wieder komplett aufs Feld. "Die ganze Mannschaft hat sehr viel gearbeitet, Manuel trotz Belastung in dieser Phase alles rausgehauen", lobte Nico Vollmer. Über 21:21 (51.) schaffte der Riedverein eine umjubelte 25:22-Führung, "das war der Knackpunkt" (Vollmer). Trotz aller Elgersweierer Bemühungen transportierte der Riedverein über 26:23 den Vorsprung bis zum 28:25-Endstand. "Nach einem Spiel ist man noch in der Ankunftsphase, aber spielerisch war die Leistung schon einmal sehr ordentlich", fand Nico Vollmer. HTV Meißenheim: Velz, Irslinger; Engel 7/1, Bauch, Funke, Fortin 2, Obergfell 4, Müller, Schröder, Wilhelm, Baumann 7/1, Kothmeier 2, Hühli 6. HC Hedos Elgersweier: Hamadi, Schnurr; Hackl 7, Schoch, Räpple 6/2, Oehler 1, Tschopp, Oßwald, Haas, Lehmann 1, Stehle 8, Fritsch 3, Urlu.

(tom). TuS Schutterwald – TuS Altenheim 21:22 (11:11). Ein Unentschieden wäre im bis zum Schluss kampfbetonten Derby vor 300 Zuschauern in der Mörburghalle nicht ungerecht gewesen. Geprägt wurde die intensive Partie von zwei starken Abwehrreihen und ansprechenden Torhüterleistungen. "Gerade in den ersten 20 Minuten habe ich selten eine so gute Defensivarbeit in Sachen Engagement und Antizipation gesehen", zeigte sich Altenheims Trainer Timo Heuberger begeistert.

In den ersten Minuten zeichnete sich vor allem Gästetorhüter Philipp Grangé durch Paraden aus. Beim Stand von 5:6 musste der Routinier nach einem Kontakt mit Schutterwalds Sven Gieringer weit vor seinem Tor jedoch mit Rot vom Feld (16.). Lukas Schäfer rückte zwischen die Pfosten und machte seine Sache gut. Der Riedverein steckte den Rückschlag abgeklärt weg, konnte vorlegen. Schutterwald, das durch Andreas Bachmanns schnelle Aktionen vereinzelt durch die engmaschige Altenheimer Deckung schlüpfte, hielt die Spur.

Den besseren Start in Hälfte zwei erwischten die "roten Teufel". Gestützt auf konsequente Gegenstöße, zog Schutterwald zum 15:12 an; Altenheim reagierte mit einem Umstellen der Abwehr auf 3:2:1, der stets giftige Oliver Valha, Marius Bachmann und Marco Fels waren sehr aktiv. Beim 19:17 spielte der Platzverweis gegen Schutterwalds Moritz Pilsitz, der einem Gegenspieler ins Gesicht griff (46.), Altenheim in die Karten. Das Derby stand auf Messers Schneide, drei Altenheimer Treffer in Serie beantwortete Schutterwald durch Rene Wöhrle zum 20:20 (53.). Valha brachte Altenheim wieder in Front, ehe Schutterwalds Michael Herzog und Andreas Bachmann zwei Siebenmeter vergeigten.

Drama in der Schlussminute: Florian Herzog glich 15 Sekunden vor Schluss aus. Im direkten Gegenzug fand Marius Bachmann die Lücke, passte zu Marco Fels, der im Flug zwei Sekunden vor der Sirene zum 21:22 traf. "Wir haben am Schluss etwas mehr Engagement gezeigt als Schutterwald", schloss Timo Heuberger. TuS Schutterwald: Herrmann, Wegner; Wöhrle 4, Heuberger, A. Bachmann 5, F. Herzog 2, Cesar 1, Huck, M. Herzog 4/3, Erlenwein, Gieringer 4, Pilsitz, Seigel, Zink 1. TuS Altenheim: Grangé, Schäfer (ab 16.); Reuter 1, Sutter 3/1, Lefevre 2, Fels 3, Meinlschmidt 3, Höfer, M. Bachmann 1, Valha 4/1, Strosack, Kugler 4/2, Gieringer, Weidtmann 1.

(lb). BSV Sinzheim – TuS Ottenheim 31:30 (18:15). Ottenheim hat einen Punktgewinn zum Rundenstart denkbar knapp verpasst. Das Team von Daniel Hasemann verbaute sich eine bessere Ausgangslage durch eine mäßige Abwehrleistung in der ersten Halbzeit. "Wir wussten um die Stärke des Rückraums und haben trotzdem zu viel zugelassen", sagte Ottenheims Trainer zum Auftritt seiner Defensive. So kamen die Hausherren zu vielen einfachen Toerfolgen. Zumindest Ottenheims eigene Offensive funktionierte. Dadurch konnte der Abstand erträglich gehalten werden.

Doch auch nach der Pause blieb die Gästeabwehr unaufmerksam und Sinzheim konnte auf fünf Treffer wegziehen (27:22). Erst jetzt schien der TuS aufzuwachen. Durch Umstellungen in der Defensive brachte man die Gastgeber aus dem Konzept und konnte durch eine starke kämpferische Einstellung Tor um Tor aufholen. Ottenheims bester Werfer Johannes Weide markierte mit seinem neunten Treffer den 30:30-Ausgleich; da waren noch knapp zwei Minuten zu spielen. Der BSV legte wieder vor und die Ried-Sieben hatte genügend Zeit für einen letzten Angriff. Maximilian Betzler nahm sich den entscheidenden Wurf, scheiterte jedoch am Torhüter, der den Sieg des BSV mit einer starken Parade festhielt.

"Für unseren Kampf wäre ein Unentschieden verdient gewesen", sagte TuS-Coach Hasemann abschließend. TuS Ottenheim: Plschek, Rauer; Emrich, Bing 7/1, Betzler 3, Jentsch 1, Métier, M. Ziegler, Weide 9, Thielecke 1, Heimburger, Heim 2, R. Ziegler 6, Schneckenburger 1.