Ortenau Aufpassen auf Savane und Kempf

Die Fußball-Landesliga ist in diesem Jahr sehr ausgeglichen. Die Favoriten wie Schutterwald, Bühl oder Offenburg haben sich zwar schon in Stellung gebracht, doch ein potentieller Favorit auf die Meisterschaft ist noch nicht eindeutig erkennbar. Die Elf von Sportclub-Trainer Martin Leukel freut sich, dass man derzeit mit den Führenden in der Tabelle mithalten kann. Gegen den VfB Bühl gewann Hofstetten mit 3:1, dem FV Schutterwald wurde auf dessen Sportgelände en 1:1 abgeknöpft und gegen den SV Oberkirch, der wahrlich auch kein schlechter Gegner ist, gewann die Leukel-Elf mit 2:0. Jetzt heißt es Flagge zeigen, denn der nächste Gegner Offenburg ist eine Spitzenmannschaft. In der Fußball-Landesliga ist es am vierten Spieltag schon das zweite Spitzenspiel mit Hofstettener Beteiligung. SCO-Coach Wolfgang Zemitsch hat eine super Truppe beieinander und kann auf wieder auf seinen amerikanischen Hochkaräter Youssouf Savane zurückgreifen. Aliu Cisse, David Kempf oder Nico Pleger sind weitere Stützen der Mannschaft, die den Abgang ihres Torjägers Tonio Bayer gut verkraftet haben. Trainerfuchs Martin Leukel weiß aber auch, wie er bei der Mannschaft des SC Offenburg etwas holen kann. Und das ist sein Ziel. Der Hofstetter Coach kann am Wochenende wahrscheinlich wieder auf Dominik Hertlein zurückgreifen und in der Offensive mit Jakob Schätzle rechnen. Erfahrung ist beim SCO gefragt, denn noch nicht alle jungen SC-Spieler sind der harten Fußball-Landesliga gewachsen. Mit Timo Kinast ist ein junges Talent schon zur festen Größe geworden. "Er macht seine Sache gut", lobt sein Trainer. Timo Singler wäre ein weiterer junger Spieler, welchem man den Sprung in die erste Mannschaft zutraut. Torhüter Michael Obert hat seine Feuertaufe schön längst bestanden. Für die anderen Talente heißt es, auch mal den Mut zum Risiko zeigen und sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, um von der Ersatzbank durchzustarten. Der Sportclub will beim SCO etwas reißen, denn bislang gewann man dort nur einmal gewinnen, als man in die Verbandsliga aufstieg. Der zweite Sieg in Offenburg wäre also längst überfällig.