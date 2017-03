Ortenau Aufholjagd kommt zu spät

Die Gäste erwischten einen schleppenden Start, lagen gegen die Bodensee-Truppe mit 7:3 (15.) und 11:6 (25.) bereits klar hinten. "Da waren wir zu unkonzentriert, haben es Konstanz zu einfach gemacht", so SG-Akteur Jan-Lucas Schaller. Die SG biss sich, gestützt auf einige gelungene Abwehraktionen, wieder zurück. Bis zur Pause konnte der Rückstand auf zwei Treffer reduziert werden. Ein Zwischenstand, der noch alle Möglichkeiten für die zweiten 30 Minuten ließ.

Zum Einstieg des zweiten Abschnitts erwischte Kon-stanz fünf Minuten, in denen maßgeblich von SG-Fehlern profitiert werden konnte. So wuchs der Vorsprung der Gastgeber von 14:13 (33.) auf ein komfortables Maß von 19:13 (38.). Meißenheim/ Nonnenweier begab sich in der Schlussphase an die schwierige Aufgabe, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Das erwies sich als schwierige Bürde, da die HSG zwar Wirkung zeigte, die Spielkontrolle allerdings kaum noch aus der Hand gab.

Über 24:20 (49.) und 28:24 (57.) kamen die Ortenauer noch etwas heran, verkürzten sukzessive um drei Treffer bis auf 28:27. "In der zweiten Hälfte waren wir besser im Spiel, gerade unser Überzahlverhalten hat uns noch einige Treffer gebracht", hob Jan-Lucas Schaller hervor. Trotz der knappen Niederlage "konnten wir mit dem heutigen Auftritt ganz gut leben", so der SG-Akteur zusammenfassend. Bei den Gästen wussten insbesondere Torhüter Adrian Ohnemus und der sichere Siebenmeterschütze Dennis Ammel zu gefallen. SG Meißenheim/Nonnenweier: K. Wilhelm, Ohnemus; Ammel 9/4, M. Wilhelm, Bolz 7, Schilli, Spinner 1, L. Veith 3, Mattes, Lederle, Jochheim 1, Ehmüller, B. Veith 6. (tom). Weibliche A-Jugend, Oberliga: TV Nellingen – SG Hugsweier/Lahr 31:33 (14:16). Wie erhofft, ist den SG-Damen mit dem Sieg in Nellingen ein erfolgreicher Rundenabschluss mit ausgeglichenem Punktekonto gelungen. In den ersten 20 Minuten, bis zu einem Zwischenstand von 13:13 (23.), war die Partie gegen die körperlich flinken Gastgeberinnen ausgeglichen. Die Gäste punkteten immer wieder über ihre Offensivkräfte Selina Margull und Marie Lipps. Doch es war die Kollektivstärke, die herausragte. "Mit hoher Laufbereitschaft und Engagement konnten wir gegen den starken Gegner mithalten", so SG-Trainer Manfred Chaumet.