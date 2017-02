Ortenau Aufatmen im Lager der HSG Ortenau

(seg). "Endlich konnten wir einmal das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten", sagte Trainerin Catherine Delherm nach Spielende. Vor allem in der Abwehr zeigten sich die Gastgeberinnen stark verbessert. Der bewegliche Deckungsverband gestattete dem TVP kaum Freiräume, so gelang ein Zwischenspurt von 4:4 auf 10:6. Im Angriff erledigte Regisseurin Tanja Büchele ihren Part souverän, die Chancen wurden geduldig herausgespielt – eine 16:10-Führung zur Pause war die Konsequenz.

Der obligatorische Einbruch in Durchgang zwei blieb aber auch diesmal nicht aus. Nach 37 Minuten waren die Gäste beim 15:18 dran, doch die HSG kämpfte und besann sich wieder auf all das, was sie in der ersten Hälfte stark gemacht hatte. Am Ende kam trotzdem nochmals Spannung auf (24:22), aber Ann-Katrin Anuschewski packte mit zwei Toren die Punkte in trockene Tücher. "Grundstein für den heutigen Erfolg waren unsere stabile Abwehr und eine klasse Mannschaftsleistung", resümierte Spielführerin Anika Tontsch. HSG Ortenau Süd: Schönstein; Büchele 1, Schirmaier 6, Leser, Schmieder, Matthes, Erny, Anuschewski 9, Foßler 5/3, Braun, Tontsch 5, Betzler.

(tom). HSV Schopfheim – HSG Meißenheim/Nonnenweier 17:22 (7:11). Die Gäste fuhren zwei fest eingeplante Punkte ein. Bereits in der Anfangsphase zeichnete sich die Richtung der 60 Minuten ab. Meißenheim/Nonnenweier trug schnelle Angriffe vor, setzte sich mit seinem Tempohandball bis auf 2:8 (14.) ab. Der Abstand blieb bis zur Pause konstant. "Torfrau und Abwehr haben heute sehr stark agiert", fand HSG-Trainer Thomas Bauert.