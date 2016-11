Ortenau Auf Medaillenjagd

Einen weiteren Lahrer Rekord stellte Hoffmann über 400 Meter Lagen in 5:07,02 Minuten auf. Er gewann damit Bronze im Jahrgang 2000, ebenso wie der Tutschfeldener in Diensten des SSV Lahr, Yannick Scherrer (16), mit 2:44,00 Minuten über 200 Meter Brust.

In guter Form präsentierte sich auch Techniktalent Julien Schell (15). Der Allrounder drückte den Lahrer Rekord über 200 Meter Lagen auf 2:22,89 Minuten und verpasste über die Bruststrecken nur knapp den Sprung aufs Treppchen. Außerdem führte Schell die Lahrer 4 x 50-Meter-Freistilstaffel an, die in der Besetzung mit Scherrer, Lozbergs und Hoffmann in neuer Vereinsrekordzeit von 1:45,82 Minuten badenweit Sechster wurde. In gleicher Besetzung legte die Staffel zudem die 4 x 50-Meter-Lagen-Strecke mit 1:59,76 Minuten erstmals in der Lahrer Vereinsgeschichte in weniger als zwei Minuten zurück.

Der 13-jährige Frederik Pfeifer kam über 100 Meter Brust auf 1:17,80 Minuten und holte sich damit überraschend als Jahrgangsdritter sein erstes Edelmetall auf Landesniveau. Über die gleiche Strecke kämpfte sich auch Lisa Doufrain (15) technisch verbessert zu einer guten Zeit von 1:22,84 Minuten. Gesundheitliche Einschränkungen in den Vorwochen verhinderten jedoch sowohl bei ihr als auch bei Trainingspartnerin Jaqueline Kolling (17) eine reibungslose Vorbereitung.

Weiter geht es für die Lahrer am kommenden Sonntag beim "Kraulertag" in Grenzach, bevor der SSVL am 19. November sein Winter-Schwimmfest ausrichtet.