Ortenau Auf Lahr wartet ein kantiger Kontrahent

Mit dem Team von der Schweizer Grenze reist ein kantiger Kontrahent an, der unter anderem mit der erfahrenen Sonja Kutterer zwischen den Pfosten und den Offensiv-Shooterinnen Pia Reisenauer und Laura Poudziunaite stark besetzt ist. Lahrs Trainer Gregor Roll stellt sich auf eine Begegnung ein, in der seine Mannschaft wieder all ihre Qualitäten wird ausspielen müssen. "Brombach stellt die vielleicht körperlich robusteste Mannschaft der Liga. Das Team stellt eine abgestimmte Mischung zwischen Jugend und Erfahrung, ist zudem wesentlich besser gestartet als in der Vorsaison", sagt er in Bezug auf den Kontrahenten. Zudem sei schlecht absehbar, ob Spielerinnen aus dem Drittliga-Kader aufrücken könnten. Aspekte wie ein konzentrierter Start und noch mehr als sonst eine leidenschaftliche Abwehrleistung müssten am Samstag in der Rheintalhalle unbedingt präsent sein. "Wir müssen versuchen, unsere Fehlerzahl weiter wesentlich zu reduzieren", schildert Roll.

Personell wird sich im Kader der SG Hugsweier/Lahr, verglichen mit den Vorwochen, kaum etwas verändern. Als zusätzliche Alternativen stehen noch die A-Mädchen bereit, wenn es darum geht, etwaige Kaderlücken aufzufüllen.