Ortenau Auf Lahr wartet das nächste Derby

"Der Gegner sollte uns eigentlich liegen, ich erwarte ein offenes Spiel, in dem wir wieder unseren Level erreichen müssen", so Müller. Im Rheinstadion kann auf Lahrer Seite Simon Witt (Rotsperre) noch nicht wieder mitwirken. Fehlen wird für ein Spiel auch Violand Kerellaj infolge der unberechtigt verhängten Ampelkarte in Offenburg. Fragezeichen stehen noch hinter Hakan Ilhan und Joe Obosso.

Bei den Hausherren fehlten in Singen mit Yannick Imbs, Anis Bouziane, Benjamin Göhringer und Benjamin Scheffler gleich vier Stammkräfte. Dafür bediente sich Trainer Heinz Braun aus dem eigenen Fundus.

"Arber Paqarizi und Mika Löbsack spielen eigentlich noch bei uns in den A–Junioren, haben ihre Aufgaben in Singen aber sehr gut gemeistert. Auf diese Jungen müssen wir in Zukunft bauen", sagt Sax. Vor allem auf den in Kehl nicht ganz unbekannten Torjäger Martin Weschle, der bis Mitte 2015 in Kehl aktiv war und der endlich wieder knipst, gelte es für seine Abwehr zu achten. "Die mannschaftliche Geschlossenheit zeichnet Lahr aus", warnt Sax.

Eine leicht positive Bilanz kann der SC Lahr aus den letzten zehn Partien in der Liga und im Pokal ziehen. Fünf Spiele gewann der Sportclub dreimal spielte er unentschieden. Drei Partien gingen verloren. Die letzte Niederlage setzte es am 11. Spieltag in Kuppenheim. Bei Lahrs Gegner des nächsten Spieltags, dem Kehler FV, fällt die Bilanz dagegen etwas weniger rosig aus. Gleich viermal verloren die Kehler. Zuletzt ebenfalls am 11. Spieltag kam das Team in Rielasingen-Arlen mit 0:3 unter die Räder. Außerdem konnte Kehl drei Remis und drei Siege verbuchen.