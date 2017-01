Ortenau Auf den HGW wartet ein Abstiegsduell

Gestartet mit 9:5 Punkten, traf die Verletzungskeule ins Mark. Die Folge waren sieben Niederlagen und nur noch ein Sieg. Somit hat Deizisau, wie auch Hofweier, elf Pluspunkte aufzuweisen und die Partie am kommenden Sonntag wird für beide Vereine zu einem Abstiegsduell. Nachdem der TSV am 23. Dezember 2016 gegen Kornwestheim gerade einmal noch neun Feldspieler hatte aufbieten können, scheint sich die personelle Situation bei den Hausherren inzwischen wieder gebessert zu haben. Nach der Rückkehr von Patrick Kleefeld ist das gefährliche Trio Kleefeld, Kugler und Killat wieder komplett. Nicht zu vergessen ist auch der kaum zu bremsende Kreisläufer Prinz. Der Ausfall von Regisseur Manuel Schwarz (Kreuzband) wiegt allerdings schwer.

Für den HGW Hofweier gilt es bei der Auswärtsbegegnung, jede sich bietende Chance zu nutzen. Allerdings wird man sich auf ein Heimteam einstellen müssen, das alles dafür tun wird, dass die Zähler in der eigenen Halle bleiben. Und mit welchem körperlichen Einsatz Deizisau in der Defensive zu agieren versteht, das weiß Hofweier seit dem Heimspiel Anfang September noch bestens.

HGW-Coach Michael Bohn hofft, dass Luca Barbon am Sonntag die Mannschaft wieder verstärken kann. Außerdem geht der HGW-Trainer davon aus, dass seine Akteure die Nervosität der vergangenen Spiele wieder ablegen können. Eine ähnliche Vielzahl von technischen Mängeln wie zuletzt gegen die SG Lauterstein (trotz des Erfolgs) können sich die Ortenauer am Sonntag sicherlich nicht leisten. Ein Besinnen auf die eigene Stärke wird notwendig sein, will man im Schwäbischen überraschen und der Partie eventuell einen positiven Verlauf geben.