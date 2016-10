Ortenau Auf den FV Sulz kommt eine schwierige Aufgabe zu

Lach sieht die Liga an sich extrem ausgeglichen, "vielleicht so ausgeglichen wie noch nie in unseren drei Jahren hier". Um die Klasse zu halten, könne es sich kein Verein leisten, drei Wochen nacheinander – wie jüngst im Seelbacher Fall – nicht zu gewinnen. Lach: "Der Block punktgleicher Teams ist riesig, da geht es bei einer Niederlage rasend schnell und du stehst in unmittelbarer Nähe zum Tabellenende."

Am Sonntag reist der Tabellenletzte an, wovon sich der FSV-Coach aber nicht blenden lässt. "Wir spielen zu Hause, in unserer Situation zählt einzig ein Dreier. Klar ist aber auch, dass wir für das Spiel erneut die richtige Einstellung brauchen. Mit 90 Prozent kann man Ettenheim nicht schlagen, zumal der FVE immer für ein Tor gut ist." Ralph Linster erhielt in Lahr einen Schlag aufs Knie, sein Einsatz ist fraglich. Selbiges gilt für Torjäger Fabian Kloos (Verdacht auf Bänderriss), dazu kommen noch mehrere angeschlagene Akteure.

Die Gäste zeigten sich zuletzt gegen Spitzenreiter Oberharmersbach deutlich formverbessert und unterlagen nur knapp mit 1:2. "Die Leistung gegen Oberharmersbach gilt es mit rüberzunehmen in die nächsten Spiele. Ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwann auch belohnen und einen Sieg einfahren werden. Gegen Seelbach waren es immer enge Spiele, aber es wird eine schwere Aufgabe", so FVE-Trainer Torsten Griesbaum, der auf Michael Geppert (Kreuzbandriss) und den gesperrten Adrian Ernst verzichten muss. (fis). VfR Willstätt – FV Sulz (Sonntag, 15 Uhr). Auswärts ist bei den Gästen noch Sand im Getriebe, die Aufgabe beim Dritten wird außerdem nicht einfach. FVS-Trainer Reiner Heitz: "Willstätt hat die meisten Punkte zu Hause geholt, das wird ein Brocken." Dennoch will der FV Sulz nicht leer ausgehen.