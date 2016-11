Ortenau Auch auswärts nachlegen

In der Tabelle stehen die "Zebradamen" nach dem klaren Heimsieg über Wolfschlugen als Zweiter (11:5 Punkte) passabel da. Doch die Abstände bis einschließlich Rang zehn sind weiter äußerst eng, sodass jeder weitere Punkt dringend erforderlich ist. Entsprechend sagt auch TuS-Trainer Nico Baumann: "Das Ziel muss darin bestehen, am Sonntag endlich auch mal wieder auswärts nachzulegen."

Die Allensbacher Bundesliga-Reserve hat mit Platz acht (8:4) einen soliden Start erzielt. Zuletzt wurde bei Schlusslicht Ottersweier gewonnen, wenngleich mühevoll. Das aus Rainer Leenen und Babsi Harter bestehende Trainergespann betreut einen jungen, großen und technisch findig ausgebildeten Kader im Sinne der Allensbacher Philosophie. Der offensiv 3:2:1 deckende SV kann am Sonntag erneut mit vollen Segeln ins Rennen gehen. Einzig Lisa Maier benötigt noch Anlaufzeit. Der TuS wird mit Respekt empfangen. "Wir haben uns nach unten erst einmal abgesichert, jetzt kommen mit unter anderem Ottenheim echte Brocken der Liga", weiß Leenen.

Die Schlüsselfrage auf Gästeseite lautet wieder einmal: Kann der TuS sein Heimniveau auch auf fremde Hallen übertragen? In Bönnigheim und Mannheim gelang das nicht, weil auch der letzte Wille und Glaube an sich selbst fehlte. "Es kann nur gehen, wenn die Mannschaft mitmacht. Ansonsten nutzen alle Trainerworte rein gar nichts. Jochen und ich glauben an die Mädels, sie müssen sich aber auch auswärts durchbeißen, zusammenstehen und die Einstellung abrufen", so Nico Baumann offen. Drei Ottenheimer Spielerinnen stehen bekanntlich wegen Auslandsaufenthalten länger nicht mehr zur Verfügung. Auch der Einsatz von Louisa Gruber (Studium) ist fraglich.